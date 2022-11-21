刘恺威认爱李晓峰 刘丹盼儿带新欢回港过年

（综合讯）港星刘恺威与前妻杨幂离婚4年，他19日接受在媒体采访大方承认与在《爱的二八定律》扮演杨幂闺蜜的李晓峰相恋。父亲刘丹隔天接受香港媒体电话访问，记者说即使隔着电话，也完全感受到他笑得能看见牙的开心模样。刘丹称儿子向来口密，直到看见新闻才致电儿子问究竟，记者追问刘恺威“真的恋爱了？”刘丹说：“哈哈，是呀！他承认在拍拖，我好开心，都应该啦！都这么多年！（孙女知道吗？）她8岁了，等她爸爸同她讲。”

李晓峰与刘恺威恋情曝光，刘丹（右）很开心。（互联网）

刘恺威将于明年1月返港与刘丹一家团聚过新年，问到会否想儿子带新女友同行，刘丹说：“当然想，我未见过，希望啦！（对李晓峰印象如何？）好好！我替他开心，恭喜他。（催婚？）没问，这是两个人的事情，儿子的任何事同决定，我一定会支持。”

48岁的刘恺威离婚后鲜有绯闻，但他上个月被网民拍到与女子十指紧扣甜蜜拍拖，当时有网民人头搜索，错指该女子是中国女星尤靖茹，实则是40岁中国女星李晓峰。

近日有网民直击刘恺威与李晓峰拍拖，这次影片是正面拍摄，香港媒体向刘恺威求证，他大方坦承恋情，“感谢大家祝福，我们一切都好好。我们都相处了一段日子，经好朋友介绍认识，我和她的性格很合，相处得舒服开心。”有趣的是，李晓峰工作人员17日受访否认恋情，但李晓峰当晚就在微博转发该报道并质问：“联系的哪位工作人员？”此举被网友认为是间接承认恋情为真。