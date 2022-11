香港小市民 变超能英雄搞笑

超能使者

翡翠台(星和Ch838,新电信Ch511)星期一至五晚上9.30

也可在Starhub Hub戏剧首选(Ch860)、Go Select及TVBAnywhere+应用观看

美国有漫威超级英雄,香港有“超能使者”,由文伟鸿监制的台庆剧《超能使者》建构了属于无线的超能力英雄世界。

2016年《城寨英雄》、2017年《同盟》和2022年《铁拳英雄》均为无线电视监制兼邵氏兄弟戏剧组制作部经理文伟鸿的作品,由他担任监制的《超能使者》(简称《超能》)延用了他前几部经常合作的演员班底,包括陈展鹏、陈山聪、唐诗咏、王君馨、欧瑞伟和张国强等。

动作+奇幻+喜剧元素

25集的《超能》以超能英雄主题,集结动作、奇幻和喜剧元素,故事讲述普通老百姓锺孝年(陈展鹏饰)、乔若岚(唐诗咏饰)、高勇(陈山聪饰)及柯翠屏(刘颖镟饰)原本互不相识,几人同时遇上一场交通意外死里逃生,意外获得神奇的超能力——锺孝年能停顿时间,乔若岚能治愈伤口病痛,高勇的超能力则是刀枪不入;第四集登场的柯翠屏身手矫捷,拳拳有力,但前几集未揭晓她有何超能力。

饰演犯罪头目的欧瑞伟一副反派相。(图片由TVB提供)

正所谓“能力越大,责任越大”,四人获得超能力后化身为正义使者帮助弱小,集结组成正义同盟对抗黑势力,却因此得罪犯罪头目贺庆隆(欧瑞伟饰),遇上重重危机,幸得身份神秘的韦瑞琦(王君馨饰)出手相救。除了四人之外,拥有超能力的其他英雄将陆续登场。

陈展鹏和唐诗咏并没有一登场就拯救世界,团队先用倒叙方式交待两人在乘搭小巴时发生交通意外,再重头说起他们如何在巴士上不打不相识,得知自己的超能力有所限制。一次,唐诗咏戏里的姐姐乔若诗(杨卓娜饰)、姨甥女晴晴(林靖文饰)被抛下楼,唐诗咏利用治疗伤病的超能力与陈展鹏治疗重伤的姨甥女,不过未能救活没了心跳的姐姐乔若诗(杨卓娜饰)。几次险象环生,唐诗咏发现自己无法为没有心跳的人治疗,也不能自医,而陈展鹏的超能力不则能连续使用。

刘颖镟(左)剧中被陈山聪看光光,拿刀要他以命相抵。(图片由TVB提供)

剧中另一对CP是陈山聪和刘颖镟,两人同样上演不打不相识的戏码,打打闹闹之下,组成另一对欢喜冤家CP。值得一提的是,46岁的陈山聪去年在无线剧《大步走》饰演刘颖镟的父亲,相差21岁的两人如今在《超能》谈情,却没有太大的违和感,只能说陈山聪外貌和身材均保养得宜。

陈山聪讲台词制造笑点

《超能》2020年5月开拍,团队不惜工本以实拍为主,前期拍摄和后期工作量倍增,耗时了15个月才完成后期制作。

陈展鹏之前说,拍《超能》比拍打戏还累,好在角色好玩又有挑战性,他相信这部剧会给观众带来不一样的新鲜感。

唐诗咏也指出《超能》是拍得最辛苦的一部剧:“每天开机情绪起伏好大,我简直是用了200%的精力和体力去拍,拍完整个人虚脱。”

陈山聪在剧中的打戏最多,而且他的角色因为刚到香港不久,广东话还不流利,他必须特别在台词方面下功夫,他的辛苦揣摩没白费,讲台词时承包了不少笑点,像是自我介绍时将“高勇”念成“胶勇”,又将“坏人”念成“歪忍”,“误会”读成“乌龟”,笑话一箩筐。

另外,王君馨2016年曾凭《城寨英雄》于无线万千星辉颁奖典礼上夺得“最受欢迎电视女角色”,她在《超能》是重要角色,这部剧2020年开镜时成为宣传重心,不过港媒报道,王君馨因不满在《超能》的宣传片及海报变“路人”,她向无线反映后未获回应,去年底决定外闯,这部剧成为离巢之作,预告片也彻底不见她的踪影。

《超能》题材新颖,10月31日首播,至今在豆瓣取得8分,前五集在香港收视22点,成绩不俗。

灵探(首播)

8频道 晚上9.00

谢俊峰、刘子绚、王禄江、黄思恬及郭妃丽等主演。以冥界警长为主角,与人界警察联手追查数名滞留人间,伺机复仇的恶灵,借此探讨人性的善与恶。

幸福玲距离

8频道 晚上8.00

阿姐郑惠玉是今晚嘉宾,她和林慧玲曾合作过几部剧,交情匪浅,她们从婚礼的中式旗袍,聊到各种传统的喜饼,还有敬茶的习俗,阿姐大方地分享办婚礼的过程,维系夫妻关系的秘诀及教育孩子的方式。

达利与马铃薯排骨汤

U频道 晚上10.00

债主向达利动粗,武学立刻阻止还声称是美术馆新的馆长。达利听到同事建议她应该向泰镇求助,达利犹豫不决。

哈比人:五军之战 The Hobbit:The Battle Of The Five Armies

HBO(星和Ch601,新电信Ch420)晚上7.40

“哈比人系列”第三部,比尔博巴金斯和矮人伙伴与恶龙史茅格及黑暗领主索伦的半兽人大军激烈对战,随着中土世界的命运陷入危机,生活在此的精灵、人类及矮人,必须放下歧见及贪欲,联手阻止他们共同的敌人。

感动她77次

卫视电影台(星和Ch866)晚上7.55

Eva(蔡卓妍饰)要飞到英国探望好友,在香港机场偶遇泰国红星Marvel(Mario Maurer,玛利欧毛瑞尔饰),因地勤人员的疏忽,两人拿错对方的手机。

Marvel开始追求Eva,与Eva分手一年的前男友Adam(周柏豪饰)也希望通过努力,换来Eva的第78次原谅。为完成身患绝症母亲(惠英红饰)的心愿,Eva考虑与Adam走进婚姻殿堂。