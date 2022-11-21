大S向汪小菲讨逾22万生活费 法院裁准动产扣押令

（台北讯）艺人大S（徐熙娣）2021年底经由法院调解，与中国富商汪小菲谈妥条件离婚。她2022年2月再婚，嫁给韩国偶像团体“酷龙”成员具俊晔（Koo Jun-yup）之后，自3月开始就没收到汪小菲付给的生活费。大S日前依据离婚协议向台北地院声请强制执行离婚协议，向汪小菲追讨500多万台币（超过22万新元），北院已核发扣押命令。

《镜周刊》报道，大S和汪小菲离婚时对近10亿元（约4400万新元）的家产达成分配协议，由汪小菲按时支付大S每月数十万元（超过4400新元）的生活相关费用。但大S日前指控汪小菲未履行离婚协议，自从3月起不再支付她生活相关费用，至今积欠逾500万台币。

由于双方是在法院签字和解离婚，效力等同判决确定，若有一方违反，另一方即可声请法院强制执行。因此汪小菲违约后，即传出他在台经营的S HOTEL及存款等资产，很可能被大S声请查封抵偿甚至拍卖。

据《镜周刊》调查，在大S与具俊晔闪电结婚后，汪小菲就不再按时支付她生活费。当时传出汪小菲认为大S与具俊晔结婚，应该就不必再由他支付生活相关费用，也有一说是指因为疫情分隔两地，汪小菲无法即时汇款，并非刻意拖欠。

如今大S向台北地方法院声请强制执行合约规定，获准查扣汪小菲在台湾的资产抵偿，如果查封的是汪小菲的存款，案件确定后法院会立即拨款给大S抵偿，但若查扣的是S HOTEL等不动产或股权，可能就会进行拍卖。不过知情人士指出，汪小菲在台湾仍有相关存款，且欠款不到千万，应很快就可以清偿，相信不会走到拍卖这一步。