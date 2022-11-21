“绿衣战士”Jason David Frank逝世

著名儿童影集《金刚战士》（Power Rangers）中饰演“绿衣战士”（Green Ranger Tommy Oliver）的演员Jason David Frank惊传死讯，终年49岁。

美国娱乐网站TMZ在星期天（20日）报道Jason David Frank逝世的消息，让影迷震惊不已。他的确实死因目前尚未公布，但TMZ引述知情者透露他是轻生离世。

Jason David Frank在1993年推出的《金刚战士》中亮相后一炮而红，身为主角之一的他，演出三季共123集，期间曾饰演过红衣战士和黑衣战士，累积不少影迷的喜爱。

他在现实生活中热爱武术，精通跆拳道、泰拳、柔道和巴西柔术等，并在2008年到2010年间参加过职业比赛。 在感情方面，他有过两段婚姻，育有四名子女，今年8月刚被第二任妻子指控出轨而离婚。

针对他的离世，发言人向媒体表示：“在这个可怕的时刻，请尊重他的家人和朋友的隐私，因为我们正在尝试接受失去这样一个优秀的人。他非常爱他的家人、朋友和粉丝，我们会非常怀念他。”

饰演“黑衣战士”的男星Walter Emanuel Jones在社交平台上哀悼表示：“简直不敢相信……RIP Jason David Frank。我的心为失去这个特殊家庭的另一位成员而感到难过。”