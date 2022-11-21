汪小菲微博暴走 呛S妈“把你家恶心事说出来”

（台北讯）汪小菲星期一（21日）被爆遭大S追讨500万（约22万新元）生活费，他一早就在微博接连暴走，并针对Ｓ妈接受《壹苹新闻网》专访内容，炮轰徐家人，“徐妈妈，我够给你们一家留面子了，命是谁救回来的？你家多少孩子？我家就一个孩子，我母亲怎么你们了？不让我们看孩子回北京？不骂你我都不答应。你再逼逼，再逼逼把你家这点恶心事儿全说出来好吗？尤其是你小女儿就她跳的欢，她是踩在她姐脑袋上的小丑。再逼逼？ ​​​”

S妈21日接受《壹苹新闻网》专访提到，“生活费、房贷本来协议离婚时是他付， 司机费是他付，但两个小孩从出生开始到现在，两个保母加一个管家，三人每个月费用超过15万元（约6600新元）都是熙媛付的。”

S妈更爆料，汪小菲妈妈张兰21日上午打电话给S妈骂了徐家全家半个小时，但对于张兰骂的内容，S妈不愿透露，“但我听了，气到心脏快停止，血压已经飙高了， 我气到现在还没办法停止。”

张兰直播骂“爆出来她就粉身碎骨”

汪小菲在微博发飙写道，“他们结婚了，我他X的不想再给这个家付电费了”，直言他就不情愿付生活费，随后又表示“你可以造我谣，但是绝对不能造我和我家人的谣言！我太想把家人带回来了！我明天就去。”

他还晒出过去一年给大S所付出的费用，帐目中显示，家用费每月约100万（约4万新元），社区3个月的管理费近14万元（约6100新元），夏季电费3个月94201元（约4100新元），修缮费73920元（约3200新元），房贷部份是分20年每月扣106万元（约4万新元）。

汪小菲在微博连环发文。（取自微博）

汪小菲的母亲张兰21日在抖音直播带货，涌入2万人观看，有网友留言提到汪小菲在微博开呛大S一事上热搜，她先是表示母子俩行得正没做错事不怕黑粉，下一秒就突然开骂：“你想想是谁给媒体这些材料，家丑不可外扬，多狠啊你看这人”，似乎暗指是大S向媒体爆料。

有网友劝她别激动少说点，但张兰根本听不进去，更暴走开呛“别把我逼急了，爆出来她就是真的粉身碎骨了，看看她到底是一个什么货色”，表示自己为了家人已经说得很委婉。