演唱会后台求婚成功？胡枫和罗兰辟谣

香港演艺圈“9088”被凑成堆，90岁长青树修哥胡枫向88岁罗兰求婚成功？

据港媒报道，最近胡枫在演唱会后台向罗兰求婚成功，胡枫90岁、罗兰88岁，促成“9088”世纪姻缘。

报道言之凿凿，罗兰答应求婚后，受访做出回应，声言“这把年纪也不在乎什么仪式和那张纸，两个人不会领结婚证，也不打算大摆宴席，只想彼此扶持共度余生”，报道声称胡枫五个孩子都到场支持，见证良缘。

报道还说，由于胡枫的妻子吕咏荷于2016年10月因病逝世已六年，胡枫渐渐地就跟圈中好友罗兰关系走得越来越近……

究竟是真是假？不能道听途说，《新明日报》记者积极联系，两位当事人星期一（11月21日）早上终于表态。

胡枫：美丽的谎言 罗兰：笑话一桩

被传再婚的男主角胡枫简单以“美丽的谎言，令我啼笑皆非”作为回应，自己忽传“喜事”，接到一堆朋友传短讯祝福，令他“穷于应付”。

罗兰姐星期一早上受访，一听到自身“喜讯”则爽朗大笑，反问《新明日报》记者：“你说呢？当然是假的啦！”

罗兰姐视喜事为“笑话一桩”，她与胡枫认识超过半个世纪，“修哥拍拖的时候，我还见过他当时的女朋友，也就是后来的太太（吕咏荷），我跟他太太也很熟。”

她透露两人合作拍过很多部电视剧与电影，他俩是好同事、好朋友关系，从不涉及儿女私情。“我有当修哥演唱会嘉宾，但修哥根本没到后台跟我求婚，不知传闻从哪里来。”

至于受访谈喜事，罗兰姐笑说：“哪有人来访问我？我只有接受你（《新明日报》）的访问啊。”

传出乌龙喜事之后，罗兰姐也接到不少朋友追踪“喜”讯，她笑言接下来恐怕“越传越多”，只因两当事人将合拍无线新剧，剧中罗兰姐喜欢胡枫，两人都住在老人院，结果还拍拖！