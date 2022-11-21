屹立演艺圈逾50年 74岁陈澍城从未萌退意

74岁老戏骨陈澍城从未考虑退休，笑谈养生之道：不要吃太饱、不要吃太好，平时要多笑！

陈澍城驰骋本地演艺圈逾50年，从黑白年代到彩色电视，现年已74岁的他，星期天（11月20日）受访时告诉《新明日报》，年底将拍新剧，饰演一名退休老医生，但私底下，他从未考虑过退休。

“演艺圈发展际遇各不同，有些人快热、有些人慢热，像洪慧芳就属于细水长流的演员，她等了那么多年，终于等到一个真正属于她的机会。今年的金马奖虽未得奖，但她的表现已广为大家认同，这就证明了她的实力。”

尽管在演艺圈耕耘超过50年，澍城从未萌生退意，“我虽然没有大红大紫，但际遇也算平稳平顺，当我还具备体力、脑力与努力时，为什么要退休？我对自己的演技还不够满意，我还要继续努力！”

澍城一番话，对演艺后辈简直充满励志性。

“我虽是一棵老树，没有开花结果，但我仍有坚实的枝干，可以让年轻幼苗，在风吹过来的时候依靠、扶持一下，我觉得我可以。”

他笑说退休与否没有对错，自己开心就好。

孩子大了，太太黄佩如也曾是圈内人，非常懂他、支持他，更令他无后顾之忧地继续演出。

演过数百剧 最怕角色重复

澍城说：“人这一生能做到自己喜欢的事是最开心的，演戏就是我的最爱，做生意我只是‘蜻蜓点水’，独资我绝对不行，当演员难以兼顾，必须有非常好的生意伙伴处理业务，这一点需要找对人，我还是很幸运的。”

外界皆认可澍城是演技派，但他似乎欠缺电影运，澍城表示运气与命由不得自己，多少仗赖天时地利人和：“命里有时终须有、命里无时莫强求”。

“反正我不当明星，我要当演员，明星会有黯淡的时候，演员却能不老，不要去羡慕别人，应该多想怎么去精进自己、做得更好。”

演过数百部戏的澍城，他自嘲道：“我不属于天才型艺人、我是苦干型，经常会觉得自己演技不够理想。”

澍城仍在寻求角色突破，“所以我先从造型着手，特别挑剔，曾有一剧三改造型，感恩监制认同我的意见。”

他举例，比如同样演有钱老板，多有钱？是喜剧人物吗？造型允许夸张吗？他细读剧本、再消化人物特质，一切都在他考虑范围之内。

“即使只是客串，演出集数不多，我还是很珍惜演出机会，让自己更容易入戏。”

看好黄暄婷和许瑞奇

提到“天才型”演员，放眼本地演艺圈，澍城能点名谁？

“或者说天分型更贴切，黄暄婷，她在《过江新娘》演绎的‘越南新娘’表现惟妙惟俏，令人惊艳；还有许瑞奇，他在《你的世界我们懂》赋予了角色生命，加上他个人努力，获得的好评是惊人的。我们都知道他（许瑞奇）很会演戏，但也要有伯乐、没有好角色的话，如何发挥呢？”

74岁的澍城看上去精神奕奕，较实际年龄年轻很多，问起回春之道，他幽默笑说：“不要吃得太饱、也不要吃得太好，日子能过就好。平时在公众场合记得笑口常开，微笑看上去可年轻10岁，不笑时受到地心吸力影响，看上去就显老！”