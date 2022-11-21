大S首度发声：孩子们期待明天看到爸爸

（台北讯）汪小菲因前妻大S透过法院追讨生活费逾500万元（逾22万新元），在微博暴走连环发文，除了公开一年4000万元（约177万新元）支出明细，还接连威胁徐家及爆料，甚至放话22日要到台湾。对此大S沉默8小时后，21日晚透过律过赖芳玉发出声明：“孩子们都期待明天终于要看到爸爸，也希望小菲不要封锁我，导致我没能第一时间提醒他勿情绪性发言而触法。”

大S声明稿如下：

谨代当事人徐熙媛声明如后：“从认识汪小菲第一秒至今，从来没有伤害过他的身、心；对汪爸爸和张兰女士也发自内心尊敬。至于离婚原因，我为了小菲及其父母着想，主动提出两方缘分已尽，好聚好散作为离婚理由，并保证此生不出恶言，我也说到做到。对于孩子的监护权，本人也从没想过单独监护，而是共同监护，其馀种种皆由小菲和我双方同意，并具法律效力的法院调解书为证，我一概遵从。孩子们都期待明天终于要看到爸爸，也希望小菲不要封锁我，导致我没能第一时间提醒他勿情绪性发言而触法。非常抱歉给大众带来负能量，愿就此停止纷争，并祝麻六记生意兴隆。

当事人徐熙媛自始遵守双方调解内容，好聚好散，以保护小孩，不曾于媒体负面发言，也向来祝福汪先生。所有媒体报导并非其所愿，请本于孩子的最佳利益，就此停止纷争。”

汪小菲再爆许雅钧猛料

汪小菲在微博的发文屡次将矛头指向小S，21日下午4点更直接检举小S，“好嘞，我们不是艺人，我不懂，明天回台北，我行得正坐得端！我汪小菲，本人先从那个小蛤蟆开始，我检举徐熙娣，长年服用思诺思（安眠药），且不经过医生处方，通过第三方拿身份证取药！ ​​​”

汪小菲写道：“徐熙娣，你就踩着你姐的人血馒头上位，她不好你老开心了，我就是你最想看到的，你自己过的不好就整你姐。恶魔。”还爆猛料：“我告诉你你老公干嘛呢吧，就在你们家楼下的会所找姑娘呢。”对此《壹苹新闻网》传讯询问许雅钧，但他已读未回。