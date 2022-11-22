被疯传将娶罗兰 胡枫：收到祝福啼笑皆非

近期中国大陆传出90岁香港老戏骨胡枫在演唱会后台向88岁罗兰求婚，两人不会去领结婚证，也不打算摆婚宴，只想一起共度余生。报道更重温两人“情史”，指胡枫自妻子吕咏荷六年前离世后，便和一直单身的罗兰愈走愈近，近年更出双入对，又指胡枫终于迎来第二春，五个子女都到场支持。
报道言之凿凿，指消息来源为“港媒报道”，港媒翻查港媒，均未有提及求婚一事；消息来自一个名为“TVB最新信息”的脸书专页，不少网民留言恭喜胡枫和罗兰，两人更上了11月19日谷歌热搜榜第9位。
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近期中国大陆传出90岁香港老戏骨胡枫在演唱会后台向88岁罗兰求婚，两人不会去领结婚证，也不打算摆婚宴，只想一起共度余生。报道更重温两人“情史”，指胡枫自妻子吕咏荷六年前离世后，便和一直单身的罗兰愈走愈近，近年更出双入对，又指胡枫终于迎来第二春，五个子女都到场支持。
报道言之凿凿，指消息来源为“港媒报道”，港媒翻查港媒，均未有提及求婚一事；消息来自一个名为“TVB最新信息”的脸书专页，不少网民留言恭喜胡枫和罗兰，两人更上了11月19日谷歌热搜榜第9位。
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