以为自己是“赤字歌手” 李昇基被Hook娱乐坑18年

韩国经纪公司Hook娱乐高层近日遭爆涉嫌贪污，旗下艺人尹汝贞和李昇基疑似遭到不公平对待。身为歌手兼演员及主持人的李昇基被爆入行18年，发行了27张专辑，共137首歌曲，之前没有分到一分钱收益。
报道指出，若是以2009年10月至2022年9月期间计算，Hook娱乐从李昇基发行歌曲，所赚取的音源收入应是96亿韩元（约977万新元），这甚至还未计入因为丢失账本，而无从查起的2004年至2009年的收入。
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韩国经纪公司Hook娱乐高层近日遭爆涉嫌贪污，旗下艺人尹汝贞和李昇基疑似遭到不公平对待。身为歌手兼演员及主持人的李昇基被爆入行18年，发行了27张专辑，共137首歌曲，之前没有分到一分钱收益。
报道指出，若是以2009年10月至2022年9月期间计算，Hook娱乐从李昇基发行歌曲，所赚取的音源收入应是96亿韩元（约977万新元），这甚至还未计入因为丢失账本，而无从查起的2004年至2009年的收入。
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