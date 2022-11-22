并非所有国人对马国大选感兴趣

新传媒在星期六（11月19日）晚上8点到11点多，把大量宝贵时间和资源花把马来西亚大选报道上，像当自己国家的大选般专注报道，迫使原本对其他节目感兴趣的观众或听众觉得无聊而关机。并非所有国人都对马国大选有兴趣，况且有约26%的马来西亚人没投票。 ——观众（XXX381）

星期天听广播，电台958在报道《花路阿朱妈》角逐金马奖没有斩获任何奖项的消息时以“空手而归”形容，听起来很为制作团队感到难过。《联合早报》的新闻标题：《阿朱妈败给张艾嘉 洪慧芳失意金马 洛城风光封影后》，则相对有鼓励性。