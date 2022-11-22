大S经纪人暗酸汪小菲“争再婚那吞嚥不下的一口气”

（台北讯）星期二（22日）是大S（徐熙媛）正式官宣与汪小菲离婚一周年的日子，21日汪小菲发逾20篇文撕逼大S让两岸网友看儍眼，更放话赴台处理相关事宜。对此大S经纪人廖玮琪21日晚在社媒发长文写道：“当初在没有饮酒且有双方律师的见证下签下这份离婚协议书，无论条件或金额都是在清醒的情况亲自签名用印的，如同婚内外遇一般亲自干出来铁铮铮的事实。大家到底该相信什么？毕竟连我们都不相信这是当初所认识的那个人了！”

廖玮琪透露这一年来许多人问她，为什么如此被动，不帮艺人澄清？她解释：“真理越辩越明这道理向来不适用于感情，我知道的是，关乎到情份，越辩关系只会越薄，尤其对于一个还念在夫妻一场并育有两个孩子的母亲而言，心中总有一丝期待对方有天能把孩子的权益摆在个人利益之前，不再利用媒体制造舆论。”透露大S处理此事的态度。

她也替大S感慨说：“十年婚姻真的不是三言两语能说得清，但只要先说先赢，把黑的说成白的，无论真伪就是会有支持声量。大街上骂人小巷子道歉，上周才含泪说完感谢把孩子带得这么好，这周要上演孩子争夺战，争的不是孩子，是争再婚那吞嚥不下的一口气。”

对于张兰在儿子汪小菲暴走时，仍想着直播带货，廖玮琪酸道：“看媒体报道说孩子的奶奶今天直播带货上线人数破好几万人次，边说要揍记者还要撕艺人的嘴，直播结束卖了1万箱的酸辣粉，酸辣粉无罪！这心酸的酸辣粉铁定吃起来特别够味～”

被指收大S钱编故事 葛斯齐呛：一定直播全盘托出

另外，张兰在直播中指控狗仔葛斯齐收女方的钱，对此，葛斯齐怒呛：“2022年底前我一定直播全盘托出。”

张兰在直播中提到：“什么完了才联系的，你信吗？一个月就结婚你信吗？什么时候人家给你戴上绿帽子，完了之后怎么编的？怎么给那台湾的小葛，怎么给他递材料，怎么给他钱？”

对此，葛斯齐在脸书贴出张兰直播片段，并发文说：“尊重与谅解都给了。张大妈一天到晚说我收大S钱、编故事，那好，我这几小时就把事实证据整理好，给你脸不要脸！2022年底前我一定直播全盘托出。”

他认为，“她家电费不甘我的事，你说我收钱编故事，这就不是事实。所以我一定好好给你交代，到时别再告诉我你住院了，就算你往生我照样公诸于世！”