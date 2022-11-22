成立新制作公司 梁志强与林德要“劫持”市场

本地Clover Films和导演梁志强的J Team Productions联合宣布成立新的制作公司——HiJack Pictures私人有限公司。

HiJack Pictures由Clover Films和J Team Productions各占一半股权，旨在制作吸引全球观众的优质内容。Clover Films的创始人林德夫妇，以及J Team Productions的创始人梁志强夫妇，是这家新公司的董事。

林德向《联合早报》透露：“我们想出了HiJack Pictures这个名字，作为对新加坡票房最成功的电影人梁志强的一点致敬。当然，我们也不介意‘劫持’（hijack）市场上的所有电影项目，哈哈！”

林德也透露将利用双方各自在制作、营销和发行方面的专长，有信心创造出更大的成就。

梁志强：希望培养新一代新加坡电影人

本地名导梁志强则说："我们希望培养新一代的新加坡电影人，制作出观众能接受的内容，同时与观众建立联系。我们希望与区域伙伴合作，制作一批由我掌舵或监督的专题作品。我们两家公司的合作有很大的潜力，我们期待着发挥更大的作用。"

Clover Films专门从事东南亚地区亚洲电影的发行和制作。多年来，该公司发行和营销了许多著名的电影包括韩片《尸杀列车》、刘德华的《拆弹专家》第一和第二集、奥斯卡得奖韩国片《寄生上流》和奥斯卡入围最佳国际电影奖的华语片《少年的你》等。Clover Films也联合制作了多部本地电影，包括《新兵正传》第一和第二集、《我是孝子》、《麻雀王》和王冠逸的贺岁片《团圆饭》等。

J Team Productions由本地著名电影导演、制片人和媒体人梁志强掌舵，自20世纪80年代以来，一直不断开拓新的领域，为电影和电视制作广受欢迎的内容，包括大获成功的《新兵正传》系列等。梁志强也是2005年新加坡政府颁发的文化奖得主，表彰他对媒体行业的巨大贡献。