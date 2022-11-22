严冬拍戏抱病上阵 王冠逸用保鲜膜护体

钱难赚！冬天拍夏天戏，中国重庆摄氏10度的冬夜，王冠逸抱病淋雨狂追女友10小时！

哇哇映画参与的中新制作电视剧《被风吹过的夏天》，剧名写“夏天”，戏却是在中国重庆的严冬拍摄，当地10度低温。

为了凸显“夏天清凉感”，《被》剧中的男一王冠逸穿得很“夏天”，前几集还有淋浴裹浴巾与同住屋檐下的房客任运杰争执的戏，冠逸星期一（11月21日）受访时告诉《新明日报》：“房子室内无暖气，还要赤裸上身，冷得要命！”

重庆因气候湿气重、冬天特别寒冷，更糟糕的是，冠逸生病了，《被》一场冬夜中淋雨追女友刘思辰的戏，他得抱病上场。

冠逸当晚发着高烧，不想耽误拍摄，硬着头皮淋冬雨，“剧组体恤，有特别为我在衣服内包了一层保鲜膜保暖，那场戏讲述我淋着冬雨追女友，剧中跑到晕倒……”

笑言“很难呼吸 好过冻死”

《新明日报》记者见到冠逸被保鲜膜紧紧包裹身子的照片，会有窒息感吗？

“很难呼吸，不过好过冻死，哈哈哈！”冬夜冒雨拍摄，从夜晚拍到天亮，前后10个小时，冠逸韧力惊人。

冬天拍夏天的戏，很考验人类“御寒极限”，冠逸笑说：“不是第一次啦，拍《延禧攻略》的时候，背景是冬天，其实是在横店夏天拍的戏，穿上古装戏服热得要命，说每一句台词都在滴汗！”

问起对手戏女主角刘思辰，冠逸赞对方随和、活泼，很会找乐子。有一场与刘思辰享用重庆麻辣火锅的戏，他因不小心吃了花椒，“感觉嘴里‘爬满蚂蚁’，麻到几乎说不出台词，当时拍戏拍到一半，只能拼命灌水。”

至于剧中演他“死党好友”的赵茜，冠逸的印象是“很高，没穿高跟鞋时都有175公分，外表很强势，本人很小女生。”

《被》主要戏份都在重庆取景，只有部分戏码搬师新加坡拍摄，参与客串的就有人气高的小阿哥许瑞奇、资深演员宋怡霏、陈传之等。

想甩高富帅角色

《被》剧男主角因有心脏疾病疗养一年，现实中，冠逸人生最大的转捩点是在2016年：“我入院动了脑部血管瘤，手术费花光所有积蓄，那一年，妈妈因病离开了我，我也在那一年，选择只身飞到中国闯荡。”

到中国拼搏的那六年，冠逸不曾停歇，六年拍了11部电视剧。

在《被》剧里，冠逸仍是典型的高富帅，他曾问公司老板，什么时候可以不必演帅哥，好累！但言明绝对不是在嫌弃什么，感恩机会不断，只是他自觉演技仍有很多面向未被发掘，一直期待着。

中国剧播映期难预料，冠逸直言有得播就赢了，印象中有几部还没播，最“哀怨”的是他在中国接拍的第一部民初剧《万水千山总是情》，至今逾六年，未知何时“重见天日”。

《被风吹过的夏天》将于星期五（25日）在meWATCH上线。