朴恩斌《恋慕》夺国际艾美奖 宋仲基Rain帅气走红毯

（综合讯）第50届“国际艾美奖”（International Emmy Awards）星期二（22日）在纽约揭晓，韩国男神宋仲基（Song Joong-ki）和韩流天王Rain都到场共襄盛举。

该奖针对美国以外的电视剧作出评选，以《非常律师禹英禑》红遍全球的朴恩斌（Park Eun-bin）去年主演的KBS古装剧《恋慕》击败来自中国、西班牙和巴西等国家作品，获颁电视小说类奖，这也是韩剧首度在国际艾美奖大放异彩。

朴恩斌在《恋慕》分饰国王的龙凤胎孩子，妹妹因为双胞胎身分，一出生就被赐死，逃过一劫后在宫外生活，后来成为宫女，偶遇双胞胎哥哥，并要求她穿男装假扮成自己。没想到哥哥出宫后意外遭杀害，她只好假扮哥哥的身分当世子。

凭《寄生上流》打开国际知名度的李善均（Lee Sun-kyun），以去年推出的Apple TV+悬疑剧《Dr. Brain》入围视帝，他身穿黑色西装走红毯，可惜最后铩羽而归。

宋仲基、Rain和任时完（Im Si-wan）也都帅气登上星光大道，宋仲基还上台颁奖，把功劳奖颁给CJ集团副会长李美敬。她担任过奥斯卡最佳影片《寄生上流》、康城影展最佳导演作《分手的决心》及影帝得奖作《婴儿转运站》的制作总监，是不少夯片的幕后推手。