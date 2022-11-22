张兰怒斥大S十宗罪 包括曾承诺“决不再婚”

（台北讯）汪小菲星期二（22日）放话要到台湾，却让媒体扑空。汪小菲妈妈张兰下午在微博发出声明，指当初汪小菲和大S协议离婚时，曾再三保证不会再婚，因此汪小菲才会要求律师删去“再婚不付赡养费”的条款。张兰还指责大S口口声声说尊敬她，但在婚姻及协议离婚的过程中，对她一再贬损，也不许她探望家人，她一直对外隐忍，心如刀割。

张兰对于大S说离婚是为了汪小菲和她着想也十分不满，“想太多了，也是谎话！事实证明，她早就想和韩国人结婚，而且在大陆离婚程序没完成之前，她就迫不及待的结婚了！”张兰表示她对大S的说法无法接受，因为大S曾信誓旦旦表示不会再婚，所以汪小菲就把律师加的再婚不付赡养费条款给删了，“我只能说小菲在婚姻过程中犯傻，但不犯法。但她到现在一直在犯法。”

张兰还指控大S不断要挟汪小菲，不断把非法取得的讯息传给他人，让汪小菲相当痛苦，而大S说很期待汪小菲到台湾看家人，“因为她算准了到不了，这种嘴上便宜也要沾，太过分了。”她表示自己非常希望到台湾看家人，是大S百般阻饶。

张兰在微博发声明抨击大S。（取自微博）

S妈：不会恨前女婿，我们很有修养

对于张兰的指控，S妈受访时不想随之起舞，无奈地说：“她（张兰）讲不出什么好话，算了，她的事情，我不想回应，她嘴巴爱讲什么就讲什么，那是她的自由，我不想知道，我们的生活很正常，不想被她干扰。”

汪小菲21日频喊要到台湾，但台湾媒体守候桃园机场却不见他的身影。S妈听闻他没来，纳闷说：“他不是要来台北看小孩吗？”

张兰嘲讽大S根本没有能力单独抚养，连孩子上几年级都不知道，开学了也不知道，S妈反击：“他们有能力照顾小孩吗？说这种话，我们把小孩照顾得很好，我一个老太婆，我都知道两个孙子念几年级，何时开学，更何况是熙媛，怎可能不知道。”

至于张兰批大S不让汪家母子看孩子，S妈澄清：“我们很欢迎小菲来看小孩，都在等他回台北，小孩也都很期待看到爸爸，请他赶快来看小孩。”

张兰说汪小菲不仅付足了生活费，还溢付了500多万元（约22万新元）给大S，S妈认为：“她（张兰）说什么话，我不想回应，我女儿没有汪小菲，一样把小孩照顾得很好，我们的生活过得很简单，不需要大富大贵，我们自己会把小孩带大。”

尽管汪小菲炮轰大S全家人，但S妈不恨他，“我不会恨前女婿，毕竟他和熙媛曾经相爱过，我们很有修养，他的为人是他的事，他做什么与我们无关。”如果与汪小菲再碰面，我会跟他打招呼，如果他不嫌弃，找我吃饭，我也会去。”

张兰公开骂徐家的语音

S妈21日接受《壹苹新闻网》专访时，透露张兰传微信语音档骂了徐家人半小时，不过S妈念在昔日情份不愿透露张兰谩骂内容。

但张兰22日却自己公开飙骂S妈的语音内容，她激动骂S妈是小丑，“你说是跟汪小菲分手才跟那大光头联系的吗？别演戏了。”她将炮火指向具俊晔，更称他是老头子，“这个老头子住着我们家汪小菲血汗换来的房子里，对我们多大的污辱啊，还在那表演，你和小S把大S害了，你知道吗？”似乎相当不满小S在社群网站分享和具俊晔在家中的互动影片。

最后更骂S妈和小S，“你恶心啊，你当妈的你把你女儿害死了，小S在利用大S，你们完全没把他当人，你们就把他当工具。”