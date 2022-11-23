首次挑战舞台剧《网红》陈丽仪：现在不尝试恐没下次

96.3好FM阿姐级广播员陈丽仪首次挑战舞台剧，她幽默地说：“现在不尝试，以后还有机会吗？”

陈丽仪在电台主持得有声有色，大家“听”得到，但“演技”如何，相信不少人也感到好奇。由Goh Van有限公司出品、20Six Productions联合制作，舞台剧《网红》继今年6月温哥华首演之后，将搬到本地，并融入本地的特色，找了广播员陈丽仪与知名舞台剧表演者王嘉翊演出夫妻。

在昨天的记者会上，陈丽仪接受《联合早报》访问时透露：“我有在台上主持的经验，但没演过舞台剧。我认识嘉翊很久了，他很努力，他开口，我就来了。”她将在广播工作之余抽空彩排，她说：“大概有10多次的彩排。对我来说，演舞台剧是挑战，有点担心能力，不过现在不尝试，以后还有机会吗？”她说对剧中的角色有共鸣，因为现实中自己已婚，也面对生活上的挑战。

陈丽仪也打趣说：“我难得当‘新人’。”短短一句话道出她期待舞台剧的表演与勇于尝试新表演的精神，不愧是本地广播界的阿姐级广播员。

王嘉翊：与陈丽仪有“床戏”

王嘉翊与陈丽仪认识多年，他打趣说两人有“床戏”，不过叫大家别想歪，两人是坐在床上聊天的戏。

王嘉翊也是这出舞台剧的监制。王嘉翊在香港导演、监制、演出的舞台制作也在中国、加拿大与本地等多次巡回演出，他参与的制作包括米雪与李司棋演出的舞台剧《秘密》等。

参与《网红》演出的漂亮宝贝孙媛媛现实中的正职是在金融界工作，舞台剧只是业余，她说：“学生时代演过舞台剧，参加辩论赛等。”她很期待《网红》的演出，她的公司也给予支持。

本地媒体人管雪梅也是其中的一名演员，她受访时幽默说没问演出什么角色就答应了，因为认识王嘉翊很久了。

梁志强（左）前去支持陆荣，为《网红》记者会站台。（李冠卫摄）

梁志强现身记者会

本地电影导演梁志强昨天也现身记者会，他前来给Goh Van私人有限公司的资深出品人陆荣捧场，因为两人认识多年。

梁志强说因忙于兔年贺岁片《猫山王中王》的拍摄与后期制作，无法参与演出，不过不排除未来两人在电影上的合作。陆荣也说：“《网红》有考虑做成电影。”

导演唐绍炜：《网红》可能赚不到钱

《网红》由本地资深导演唐绍炜执导，他编导的戏剧作品多次代表本地出征日本与中国，获得好评。他也是演员，在《黑天使》演出反派“白鲨”。他说很开心能执导《网红》，不过曾对陆荣说，舞台剧可能赚不到钱，他说：“陆总对我说，谁没有情怀？”可见，《网红》要做的是一个情怀一个品质，能否赚到钱还是其次。

《网红》其他演员包括黄珊珊、罗瀚文、宋佳音、黄子溢、李光豪、姚凯立和陶飞旭。本地演出也是亚洲制作的首站，对白掺杂了华语、粤语、福建话、英语，并附中英文字幕。2023年3月31日晚上8时、4月1日下午3时与晚上8时在中国文化中心4楼剧院演出，票价分：58元与78元（不包含2元票费）；订票网站：www.myticket.asia；节目查询手机号码：92335233（WhatsApp）。