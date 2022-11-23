克里斯·海姆斯沃斯 挑战极限 Limitless with Chris Hemsworth

可在Disney+观赏

澳大利亚男星Chris Hemsworth（克里斯·海姆斯沃斯）是漫威电影中强壮的“雷神”，他拍摄《克里斯海姆斯沃斯挑战极限》（简称《挑战极限》）时做检测，发现自己因基因缘故，得阿尔茨海默氏症（Alzheimer's Disease）的概率是一般人的八到十倍。虽然他将来不一定会得病，不过他已决定暂时息影，调养身心灵。

“雷神”暂时息影，这无疑为11月16日上线的《挑战极限》做了最好的宣传。

挑战六集“长寿任务”

节目探讨长寿的奥秘。六集节目中，海姆斯沃斯在专人的指导下，施展浑身解数挑战不同的“长寿任务”，任务和训练过程极端，包括前往北极接受终极冷疗，在负36度的峡湾中游泳等，一般人承受不住的。

挑战275米高的高空任务。（图片由Disney+提供）

我觉得，这个节目的宗旨是“以毒攻毒”。在首集《抗压》（Stress-Proof）中，为了对抗压力带来的健康风险，海姆斯沃斯投身于超级高压的任务——在275米高的摩天大楼上，沿着吊车臂行走。进行这项挑战前，他必须通过其他训练，包括体验近乎溺毙的感觉，进入火场等，面临高压的情况，从而适应恐惧。海姆斯沃斯在节目中说：“仿佛体验中世纪的酷刑。”

完成高空任务前，海姆斯沃斯一度被负面想法吞噬，双腿发软，后来战胜自己，完成任务。

当一个普通观众，节目中的长寿方法实在参考不来，可单纯欣赏其中的惊险画面，虽然并非每集都惊险万分。

海姆斯沃斯在第三集《禁食》（Fasting）中，挑战连续四天只喝水，不进食，用这个方法重启人体免疫系统。禁食期间，节目组还安排海姆斯沃斯去潜水和学习用矛抓鱼。虽说是为了转移饥饿的注意力，但在我看来，好像在耍人。

“死亡”也是必修课

海姆斯沃斯说，他接下“雷神”角色后，食量变大，少吃一餐会变得暴躁，禁食之路难以想象。节目组记录他每天的情况，他的笑容越来越少，双眼无神，睡眠也受影响。禁食的第三天，他说：“我感到虚弱，无法一夜好眠。为孩子做饭时，我好几次想狂咬眼前的食物，我觉得自己要疯掉了……”禁食超过90个小时后，他下水抓鱼，在海边烤鱼，他觉得那一餐美味无比，是迄今最棒的一餐。若要解开长寿的奥妙，“死亡”也是必修课。第六集《接受》（Acceptance）的内容探讨死亡。节目组把海姆斯沃斯带到模拟退休村。他得穿上“老化装”（aging suit），这身装扮可模拟手指关节炎，特制手套让人几乎无法握拳，上下楼梯只能缓慢移动，周遭的声音再大声也听不清楚等老化情况。

克里斯海姆斯沃斯尝试躺棺材。（图片由Disney+提供）

海姆斯沃斯也尝试躺棺材。与前五集相比，这一集比较感性，教人了解死亡，学会珍惜当下。

我喜欢海姆斯沃斯的结语，他说：“我最重要的工作，是过一个最长、最健康以及最快乐的生活。”很多人都希望如此，共勉之。

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