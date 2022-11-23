“反诈大使”李南星开拍新片反诈

阿哥李南星星期二（11月22日）现身全国罪案防范理事会（NCPC）路演活动。活动为期两天，目的是教育民众防诈骗技巧，并为早前参与女皇镇警署“反诈骗挑战”的获奖者颁发奖项。

连任六年“反诈大使”，李南星的诈骗类题材电影即将开拍！星期二阿哥接受《新明日报》访问时透露，他近期正忙着筹备新电影的拍摄工作，而电影恰好也是“诈骗类”题材。

“我们打算在12月，或者明年1月开拍。”李南星透露，该电影将会和台湾方合作。

不过阿哥卖了个关子，说由于电影名字和卡司阵容还没正式定下，所以不方便向媒体透露。

李南星暌违六年为影迷带来新电影，他说：“我这次的身份纯粹以‘演’为主，导戏方面就交给我们本地和台湾的导演吧！”

身边有朋友被骗

说起诈骗，南星自认幸运从未遭遇过诈骗，无奈身边却有不少人沦为诈骗受害者。“当然我有收到一些讯息说我‘中了头奖’、‘收到包裹’需要领取啊，我都没有去回应，但我有几个朋友就听信了这些。”

说完，阿哥还向记者介绍了近期身边常见的几个诈骗手段，透露让他不少圈内外朋友都中招，阿哥开玩笑说：“至于是谁被骗了，这么‘笨笨’的我就不透露是谁了哈哈。”

吁众提高警惕 单靠一人做不到

星期二路演活动上，理事会主席沈结乐（Gerald Singham）在致辞中提到近年网络诈骗案大幅增加，光是今年上半年，10大类型诈骗案就共计损失2.2亿元，比去年同期高出1.5倍。很不幸的是，诈骗现象越发猖獗：“因此我们需要不断去了解最新骗局，时刻保持警惕。”

随后主持人邀请阿哥上台，联手四位获奖者一起玩拼图游戏、传递反诈骗讯息。李南星呼吁全民积极反诈，他说：“单靠一个人的力量是做不到的，如果我们专注并共同努力，我们就能防止诈骗影响我们所爱的人和我们。”