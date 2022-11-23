上世纪曾合作“南洋三部曲” 嘉玲谢贤狮城结戏缘

与狮城渊源深，嘉玲曾与初恋情人谢贤来新拍过黑白电影，经过数码修复，制作成“南洋三部曲”，收录在亚洲电影资料馆内！

新马娱乐文史研究者苏章恺星期二（11月22日）晚上接受《新明日报》访问，证实此事，“亚洲电影资料馆挑选了三部嘉玲当年演出的电影进行数码修复，制作成DVD及蓝光影碟，主要因为影片在新马取景，见证了五六十年代的狮城足迹，三部片是《椰林月》、《血染相思谷》及《唐山阿嫂》。”

本地影像艺术家杜汉彬曾撰写，影片记录了新加坡上世纪中期的城市景观及社会面貌的影像记忆，是献给现代新加坡最珍贵的文化遗产。

除了在马国怡保取景的《血染相思谷》，《唐山阿嫂》和《椰林月》中主景大部分在新加坡，包括南洋华侨中学、莱佛士坊、武吉知马路、原名直落亚逸巴刹（现今的老巴刹）、前邮政总局（现今的富丽敦酒店）、前最高法庭和前政府大厦、虎豹别墅和陈金声喷泉等，男女主角约会就去大世界，国泰戏院，麦里芝蓄水池，植物园等。

生前惊喜收旧作光碟 嘉玲笑言：若回头看更伤感

章恺说，他买下《南洋三部曲》光碟，托定居在泰国的叔叔苏春兴送给嘉玲，当嘉玲从春兴手中见到数十年前的旧作光碟，尽管喜出望外，却笑说：“我不要看（电影），现在年纪那么大了，回头看会更加伤感。”

除了春兴，章恺与嘉玲也有过一面之缘，那一次是在2005年，他与春兴、导演蔡明亮，以及嘉玲和她的朋友，在半岛酒店的餐厅喝下午茶。

章恺谈印象，“导演蔡明亮希望游说对方复出拍他掌镜的电影《黑眼圈》，嘉玲听了没有马上拒绝，很客气地征求茶聚友人的意见。”

章恺拿了一本以她为封面的杂志请嘉玲签名，“她一举一动都很优雅，没想到，那次碰面既是第一次，也是最后一次。”

嘉玲与夫婿。（取自网络）

手指僵硬 婉拒签名

星期二早上接到嘉玲病逝噩耗，春兴内心难过，但并没感到意外，“疫情前，我才去她家探望过她，特别送上《南洋三部曲》光碟请她签名，她婉拒了，说自己手指僵硬，难以握笔，签名不好看，她就是一个连签名都要签得完美的人。”

春兴印象中的嘉玲重情、念旧，圈内朋友不少，除了已故张国荣、罗文、沈殿霞，还有狄波拉，汪明荃、叶丽仪等等，与她相处，总予人宾至如归的感觉，与嘉玲交谈，对方总唤他“阿苏”。

嘉玲上个月入院，春兴欲探望，嘉玲夫婿姚武麟声称爱妻只是老人病，还是别到医院了。

春兴叹说，“姚武麟与嘉玲鹣鲽情深，相爱逾半个世纪，如今嘉玲离世，对他的打击肯定很大！”

春兴希望前往吊唁，送别嘉玲最后一程。