娱乐吃瓜：26年婚姻保鲜术 陈秀环争吵中磨合 黄碧仁时时表达感谢

“百年修得同船渡，千年修得共枕眠”，能当夫妻是千年修来的缘分。能和另一半走过26年婚姻，对陈秀环、黄碧仁和潘玲玲而言更是何等难能可贵，她们刚巧都是在1996年结婚，如今都拥有幸福美满的家庭，对于婚姻、家庭和另一半，她们有什么领悟和收获？且听她们细细道来。

陈秀环少了惊喜多了沉稳的爱

陈秀环11月20日在Instagram分享当年婚宴的照片，写道：“我们不是完美的夫妻，但是感恩我们能走到今天。感谢彼此的相互体谅、包容、陪伴和信任。”一语道尽老夫老妻之间的爱。

她接受zaobao.sg访问时感慨地说26年走来不容易，和老公蔡宜朋经历了许多风雨，才磨合出今天的夫妻情，“两个来自不同家庭的人要相处并不容易，我们到现在还是有各自的习惯和pattern（花招），也会有互看不顺眼的时候，不过慢慢地已经变成亲人了，再讨厌再想揍他，还是要包容，包容和体谅很重要。”她说这26年来夫妻俩有很多争吵和磨合，“表面上大家看我们一直很恩爱，但感情真的需要用心经营。”

这些年来夫妻俩改变了许多，陈秀环笑说：“26年前他是一个很帅的oppa！他有自己的脾气但很爱我，会送花送惊喜，26年后少了这些，但多了一份沉稳的爱，我知道他是一个可以依靠的男人，发生什么事，他给一个拥抱或一句安慰的话已经很足够。”

至于自己的改变，她说：“我以前年轻气盛又有名气，所以脾气不好，除了任性刁蛮还会以自我为中心，但现在已经被他磨到没什么脾气了。当妈妈以后我的个性比较温和，会以家庭为重，家人开心我就开心。”

陈秀环和老公在争执中互相磨合及包容。（取自艺人IG）

互相磨合不简单

夫妻之间总会有互看不顺眼的时候，陈秀环说：“他有很多让我很想揍他的事，比如说结婚的时候他答应我戒烟，但没有，骗我的！他对我、孩子和父母都非常非常好，这方面他真的太棒了，但是一发起脾气他就很固执讲不通，那也是我不喜欢的，希望他可以改过。”

话虽如此，她坦言对老公仍心存感激，“当初他求婚的时候，我没有结婚的心理准备，是他给了我信心和力量，让我放下一切，给我信心离开娱乐圈，和他一起组织家庭，这是到今天我都没有后悔的事。”如今两人有了三个乖巧的女儿，一家和乐融融。

谈到未来的路，陈秀环希望和老公能培养出共同的嗜好，“他喜欢打高尔夫但我讨厌晒太阳，我喜欢去健身房和健行，他又不喜欢，希望接下来我们可以培养一些共同的喜好，也希望我们多陪伴彼此，也多陪伴父母和孩子。”

她理想中的婚姻是和另一半牵手走到老，“他的父母亲80几岁了，还是每天牵手去植物园散步，非常恩爱，希望我和老公像他们一样‘执子之手，与子偕老’，到头发都白了，牙齿都掉光了，还是可以这么要好。”

陈秀环感激老公当年给了她步入婚姻的信心和勇气。（陈秀环提供）

黄碧仁不视一切为理所当然

黄碧仁和老公郭世伟在1996年1月20日共结连理，对她来说，这些年来和另一半的感情已经升华为亲情，“我们已经变成亲人了，大家彼此了解，也尽量不去触碰对方的底线，互相尊重并且给彼此空间很重要，所谓己所不欲勿施于人，要为对方着想，体谅对方的感受。”

她坦言夫妻之间有争执是在所难免的，“有时候会对生活中一些小事，或者对孩子的教育方式等意见分歧，但最终一定以家庭为重，那是不会错的。”谈及26年来的改变，她说：“刚结婚时会比较体贴，但日子久了就多了责任和亲情，慢慢的再加一点包容和牺牲，把家庭放在第一位。”她认为夫妻间要互相配合迁就，“婚姻教会了我很多事，成长了就会明白不能任性不能只想到自己。”

黄碧仁回想起26年前的自己，“我生第一个孩子时还懵懵懂懂，一路学习怎么照顾另一半，怎么照顾孩子。”她一开始并不会煮饭，婚后慢慢学习买菜、煮饭，除了向妈妈和家婆学烹饪，上巴刹时还会向安娣安哥们讨教，然后回家实验，“现在的我虽不是什么大厨，但三菜一汤的家常菜没问题。”

老公当强大后盾 让她安心工作

她和老公育有一男二女，2008年她淡出娱乐圈，回想当时，她庆幸有老公这个强大后盾，“老公工作稳定，所以当初我为家庭放弃事业时没有经济上的压力。我们虽不是大富大贵，但他是个负责任的父亲和老公，这一点我很感激他。他也很信任我，把家中的大小事都交给我，孩子长大后我回去拍戏，他也很体谅和支持，并且尽量调整和配合，让我安心工作。“说到婚姻之道，她语重心长地说：“最重要的是互相尊重，有时日子久了我们会视很多东西为理所当然，那其实是很多争执的导火线，此外我们应该时时提醒自己要表达感激，要记得说谢谢。”

黄碧仁感谢老公这些年来给予的信任和支持。（取自艺人IG）

潘玲玲婚姻像跳舞 主副要分清楚

潘玲玲和黄世南在1996年12月30日结婚，两人婚后育有两个公子，夫妻感情甜蜜如昔。

两人维持婚姻的秘诀之一是有争执的时候不要有隔夜仇，“我老公还常说婚姻就像在跳舞，谁是主谁是副，要分得清楚。当然副的如果能在一段婚姻或一支舞中带领得很好，主的也要配合，这样才能跳出有完美的舞蹈。”

说到两人这些年的改变，她说：“大家都老了哈哈哈！我们的脾气和性格各方面都不一样了，我年轻的时候年少气盛，有什么事很容易就爆发，现在比较能平心静气去看待事情。感觉我和老公都成熟了，相处上比较少摩擦。”

她坦言婚前对婚姻有着浪漫的憧憬，“结婚的时候我还是少女，憧憬着王子和公主那般的浪漫生活，但现实中，成家的时候你就肩负了责任，而且需要用爱去经营一个家，当然我也体验了当父母的心情和辛苦。”

她很感激老公让她拥有两个孩子，“他们让我学到许多待人处事和人生道理，也让我感觉到当父母真的一辈子都在为孩子操心以及付出最真的心。”