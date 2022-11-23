大S六点反击张兰汪小菲 贴文配图另有玄机

（台北讯）面对前夫汪小菲和前家婆张兰连日来的连串炮轰与指称，大S徐熙媛11月23日在社媒发文列出六点回应。

她首先声明，自己对吸毒没兴趣而且很守法，加上心脏不好，“我和我妹（小S徐熙娣）不能吸毒”。

第二，她解释成为这次事件导火线的500万元台币（约22万新元）生活费，是汪小菲要给孩子的存款，“但他拉黑我，以致我无法第一时间提醒他，这才导致他违约、误触了法”。她也说，汪小菲提出的明细表不是她所写。“我也没拿到4000多万；但每个月会收到100万元台币（约4万新元），是做为身心受创的补偿，最近小菲和我达成20万的家里开销，他都有积极支付。”

大S声明原文。（大S脸书）

第三，她知道汪小菲爱孩子，所以在讨论离婚协议时，她原提出让汪小菲拥有孩子的抚养权，但他当场拒绝。第四，她和汪小菲婚姻没经营好，因此主动退出，不过“我还是希望他好”。

第五，她否认出轨。第六，她不希望殃及无辜，表示“一人做事一人当，啥事冲我来”。

贴文配图讽刺张兰直播带货

大S的贴文最后还写道“祝福麻六记生意兴隆”，并配上一张自己为代言产品拍摄的宣传照，此举原来另有玄机。

麻六记是汪小菲与张兰的餐饮项目。据报道，张兰这几天一边直播带货一边飙骂大S，越骂销售额越高，其中酸辣粉的销售额超过6000万元人民币（约1200万新元）。

张兰在直播带货的时候爆大S的料。（互联网）

中国媒体报道，张兰在11月5日至21日进行了40场直播卖麻六记的预制菜，平均每天三场。大S追讨“500万元生活费”事件爆发后，张兰11月21日加码开到了五场直播，其中，光是一份四桶装、售价39.9元人民币（约8新元）的酸辣粉，就卖出了近159万份，销售额超过6000万元人民币。

因此，大S那句生意兴隆的祝语和巧妙的配图，被解读为讽刺前家婆蹭她的热度冲销售的用意。眼见的网民看出弦外之音，猛赞大S与张兰较劲“有智慧”、“格局高”。’

汪小菲“不说了”休战被张兰骂

在微博大暴走的汪小菲11月23日下午突然发文表示愿意休战“什么都不说了”，张兰得知后怒骂：“汪小菲敢道歉我剁了他的手”。

汪小菲原在微博发文说：“咱们夫妻一场，昨天我急了，是你发起的战争，说我不给家用逼的我上热搜。我什么都不想说了，床垫给丫烧了，都过去了，咱们不再互相伤害了，你是妈妈，我感谢你。我什么都不说了。”

汪小菲发文表示有意休战。（互联网）

但没过多久他就把发文给删除了。而张兰事后也改口说汪小菲“那不叫道歉，那叫格局”。

她说：“格局都是委屈撑大的，那不叫妥协宝贝，你话里有话你看了吗，好好当妈吧，一个优秀的女性可以影响三代，不要再撕了，他的意思是不要再撕了，叫那老家伙也闭嘴，我也闭嘴，咱们家丑不可外扬，那叫格局，他不怂，那叫一个格局！给汪小菲一个赞，这就是汪小菲北京爷们的格局和胸怀，明白吗？”

床垫成意外焦点 被当废弃物处理掉

汪小菲日前暴走暗呛大S老公具俊晔“你个窝囊废换个床垫行吗”，让大S豪宅的床垫意外成为事件焦点。

据报道，汪小菲口中的床垫，其实在大S和具俊晔结婚时就已经换掉，只是暂时还放在她家里。报道说，价值近千万台币（约44万新元）的这张床垫今天被货车搬到汪小菲的S Hotel还给他。酒店总经理表示，该床垫属于大型垃圾，无法烧毁，因此特别花了1万5000台币（约670新元）处理。