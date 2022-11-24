经纪人公开音档 公司老板扬言“要弄死李昇基”

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月24日 5:00 AM

李昇基一度以为自己是“赤字歌手”。（互联网）
李昇基一度以为自己是“赤字歌手”。（互联网）

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韩星李昇基最近被爆出道18年来，一直被经纪公司Hook娱乐糊弄，以为自己是“赤字歌手”，音源收入全被侵吞。公司代表权珍英第一时间道歉，但11月23日却爆出权珍英人前道歉，人后却扬言要弄死李昇基。

据韩媒Dispatch公开的音档，一把被指是权珍英的声音火爆地飙骂李昇基的经纪人。权珍英边拍桌子边怒吼：“闭嘴！别吵！我会赌上自己的名誉弄死他！我未来的人生就是要弄死李昇基！臭小子，我是说真的，闭嘴！别吵！我未来的人生里就是要弄死那个臭小子！你也出去！出去！我真的会杀了他！”

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