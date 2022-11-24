张曼玉进驻抖音 网民求“别掉身价带货”

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月24日 5:00 AM

张曼玉进驻抖音分享昔日视频，吸引大批人观看。（视频截图）
张曼玉进驻抖音分享昔日视频，吸引大批人观看。（视频截图）

字体大小:

影后张曼玉息影多年，不过很多人都关心女神近况，而她每回偶尔亮相都成为新闻焦点，近日她在无预警下突然进驻抖音，连张曼玉本人也觉得突然。

她说：“因为从来没有想过会这样做。最近我在清理电脑文档时，发现昔日的工作花絮，突然觉得时间过得很快。虽然看到画面里的自己觉得有一点儿陌生，那些背景和我现在经历的也很不一样，可是真没想过这样就十几年。”于是启发了她开抖音跟大家分享这些回忆。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

符合条件者今年12月可获高达700元现金补助

卫生科学局吁请公众不要购买或使用五种含类固醇产品

身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助
4

【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？
5

金管局与纽约联储银行 探讨使用批发中央银行数码货币

更多精彩内容