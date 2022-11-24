张曼玉进驻抖音 网民求“别掉身价带货”

影后张曼玉息影多年，不过很多人都关心女神近况，而她每回偶尔亮相都成为新闻焦点，近日她在无预警下突然进驻抖音，连张曼玉本人也觉得突然。

她说：“因为从来没有想过会这样做。最近我在清理电脑文档时，发现昔日的工作花絮，突然觉得时间过得很快。虽然看到画面里的自己觉得有一点儿陌生，那些背景和我现在经历的也很不一样，可是真没想过这样就十几年。”于是启发了她开抖音跟大家分享这些回忆。