新加坡媒体应放眼国际

我赞成电视新闻大幅度报道马来西亚大选。新加坡的电视、电台、报纸等媒体都应该深入报道国际新闻，除了马来西亚大选，习近平第三次连任中共总书记，美国中期选举，台湾选举等，这些动态都会影响新加坡的未来，如同新航想永续经营，也得展翅飞向全世界。——Pore（XXX656）

谢谢新传媒从善如流，听从观众建议，让《阿贤吃什么》恢复原声播出，感觉亲切多了。建议以后如有阿贤的其他作品，请采用原音版。——洪女士（XXX734）