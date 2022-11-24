亚洲电视大奖双料入围 林明伦：望能摘一奖

本地艺人林明伦凭《特别的食物给特别的你——印度篇》双料入围主持人奖包括最佳主持人奖（数码平台）以及最佳时事节目主持人奖，他坦言希望能摘下其中一个奖项。

第27届亚洲电视大奖颁奖典礼将在12月1日和8日，分别在菲律宾马尼拉和新加坡举行。

对于有没有信心获奖，林明伦在接受《新明日报》访问时谦虚地透露：“这个很难讲，因为我觉得每位入围者都很强。我入围两个奖项，当然希望两个当中能拿到一个。哈哈哈……”

对于能够入围，林明伦开心表示：“我们在拍摄时都是尽心尽力地把工作做到最好，现在被提名就是得到很大的肯定。”

不过目前正在忙于拍摄本地剧《欧巴，我爱你》以及《线人4》节目，林明伦透露自己将不出席这次的颁奖典礼。

游艇从居所变成商机

林明伦一家六口曾以船为家，在自己的“船屋”上住了四年，后来因为想让孩子们体验学校生活，才举家搬回陆地。随后受到疫情影响，已经把爱船从居所变成商机。

当被问及会再带孩子坐游艇出海吗？

“没有，因为游艇现在是用来做生意，所以也很难带他们（坐游艇）到很远的地方。同时，游艇的速度比较慢，所以能去的地方也不多。”

明伦说，会带孩子去越南河内游玩，因为想带他们去凉快的地方，但又不想去太远。

林明伦透露这是事隔四年后，他们全家能再次一起出国旅行。

林明伦一家。（受访者提供）

太太陈毓芸“半复出” 长男读演艺课程

明伦说，太太陈毓芸其实算是半复出了，她前阵子接了一个节目，所以接下来观众可能就会有机会看到她的节目。

不过他说，毓芸主要还是以家庭为重，所以暂时应该不会有戏剧相关的作品。

孩子方面，林明伦分享道：“老大目前读的课程，跟我们（演艺）行业有关，将来可以当导演、摄影师、撰稿等，但我不知道他想专攻哪一项。现在就先让他慢慢学习，反正他还年轻，就让他自己去摸索吧。”

林明伦也赞大儿子确实有艺术细胞，也热爱演技；但是更热爱创作，因此相较于幕前，林明伦认为儿子更倾向于幕后。

明伦透露，想让儿子自己去尝试，如果儿子想要加入演艺圈，最多只是把他推荐给一些制作公司。