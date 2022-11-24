娱乐吃瓜：友达以上 炎亚纶鬼鬼相爱相杀 陈柏霖桂纶镁升华兄妹情

炎亚纶与鬼鬼（吴映洁）日前为时尚杂志ELLE拍摄“闺密婚纱照”，让各界误以为他俩结婚了，但是敲碗希望他们在一起的粉丝们要失望了，因为他们真的只是好朋友。其实演艺圈有不少像他们一样“友达以上，恋人未满”的异性闺蜜。，他们的感情好得让人羡慕，也让大家见识到，男女之间真的有纯友谊！

最相爱相杀的闺蜜：炎亚纶+鬼鬼

炎亚纶和鬼鬼在最近播出的台湾综艺《嗨！营业中》因为意见不和而吵架，两人毫不掩饰的情绪，像极了相爱相杀的情侣。

两人后来和好，鬼鬼在11月20日炎亚纶生日这天惊喜亮相对方的演唱会，两人更在台上接吻十分甜蜜。他们还为ELLE杂志拍摄“闺蜜婚纱照”让外界以为他们要结婚了。但两人就是可以“盖棉被纯聊天”的好朋友！炎亚纶在访问中说：“她是一路上陪我最久的好妹妹，摘掉我最多面具的人。”

鬼鬼和炎亚纶在舞台上嘴对嘴亲吻。（互联网）

两人合作演出偶像电影《霹雳MIT》（2008年）后变成好友，鬼鬼常说，和炎亚纶是相爱相杀的关系，在理解对方的同时，也更进一步认识自己，她有感而发说：“他是一个让我感受到很多情绪存在的人，我们能彼此讨厌，却又可以在吵架后还很自然的相处，这是很难得的。”

这些年来两人保持超好友谊，比起情侣更像兄妹一样，偶尔互相探班，还有会彼此分享工作中遇到的困难。炎亚纶曾经喊话如果30岁没结婚就娶鬼鬼，吴映洁回应当时年轻不懂事，为了讲而讲，没想到大家那么认真，但她已经冻卵，如果真的找不到人嫁，会考虑用炎亚纶的精子。

他们14年的感情让大家知道纯友谊的存在，炎亚纶说：“我觉得一定有纯友谊，但那是到某一个年纪后，当你理解爱情跟爱是不一样的，才有办法自己去区别，而不是每一个很有感觉的人你都以为是爱情。”

鬼鬼和炎亚纶为杂志拍摄“闺蜜结婚照”。（互联网）

最像兄妹的闺蜜：陈柏霖+桂纶镁

陈柏霖和桂纶镁因合作《蓝色大门》（2002年）相识，10多年的友谊就此展开。桂纶镁以“像朋友、家人，有时也像情人，什么事都会想跟他分享”来形容陈柏霖，陈柏霖也形容桂纶镁像是他的“程又青”（《我可能不会爱你》中李大仁（陈柏霖饰演）守护的女主角），两人的感情好到旁人都误以为他们是一对的。

陈柏霖2012年获得金钟影帝时，桂纶镁十分替他开心，而她在金马封后时一下台就迫不及待想跟陈柏霖分享，可见两人在彼此心中的位置。

两人都曾经历感情空窗期，但并没有更进一步的发展，桂纶镁曾说：“我们已经认识10多年，两人的关系没有办法用现在的标准去认定，我们很像朋友、家人有时候也像情人。”

陈柏霖和桂纶镁一起参与实境节目《极岛森林》。（互联网）

最爱互相吐槽的闺蜜：潘玮柏+杨丞琳

潘玮柏和杨丞琳因为偶像剧《不良笑花》（2008年）建立起革命情感，杀青后两人变成好朋友。两人很喜欢在社群平台上斗嘴，经常隔空互亏，但就是真正的好朋友才能这样毫不避忌。

两人早期经常被外界凑在一起，但他们就是不来电，潘玮柏曾笑说：“有些人是一见钟情，我对她是一见友情！”潘玮柏2020年宣布闪婚时，第一时间告诉杨丞琳，她为他开心到落泪。杨丞琳宣布与李荣浩结婚时，潘玮柏也抢当“伴娘”。

他们经常在社交媒体上互相吐槽，潘玮柏会po杨丞琳的丑照，或者拍照时故意站她后方，让她显脸大。杨丞琳则因为潘玮柏的身形，为他取名“潘胖胖”，让人哭笑不得。虽然两人经常互相作弄，但每每有需要时，对方一定会挺身而出。2018年潘玮柏的演唱杨丞琳惊喜现身，令他感动地依偎在对方身上大哭许久。

潘玮柏和杨丞琳因为合作《不良笑花》建立起革命情感。（互联网）

超越家人情感的闺蜜：郑元畅+林依晨

林依晨和郑元畅因为偶像剧《恶作剧之吻》（2005年）而成为彼此人生中重要的伙伴、朋友与家人。

郑元畅曾说林依晨和自己有“超越家人般的情感连接”，林依晨结婚时，郑元畅特地送上13万1400元台币（约5700新元）的大红包，象征“一生一世”，祝福老友婚姻长长久久。

两人曾在中国综艺节目《非凡搭档》中聚首，每当林依晨对节目中的挑战感到不安时，郑元畅总是能第一个察觉并送上安慰，小小互动中反映出两人深厚的友谊。

郑元畅及林依晨偶尔会在节目上合体，或是私下聚会，每次都引起网民大呼“是我最爱的CP”，可见他们塑造的“植树”和“湘琴”的CP感有多深植人心。

林依晨和郑元畅当年的《恶作剧之吻》堪称经典。（互联网）

最像亲人的闺蜜：陈坤+周迅

陈坤和周迅是娱乐圈中众所周知的异性闺密，据说当初两人买房子都要挑选同一个小区，住在楼上楼下。虽然两人之间没有爱情，但友情胜似亲情，在对方需要帮助的时候总是愿意当彼此最坚实的臂膀。

他们的渊源要追溯到2000年拍摄《像雾像雨又像风》时，当时周迅和徐静蕾、赵薇、章子怡并列“四小花旦”，陈坤则刚开始演第一部电视剧。拍摄结束后陈坤说：“周迅对我来说更像是半个老师，在拍摄时我经常找不到门道，是周迅启发并且帮助了我。”

后来两人陆续合作了《巴尔扎克与小裁缝》《恋爱中的宝贝》《鸳鸯蝴蝶》《画皮》《龙门飞甲》和《侍神令》，合作横跨了20年，而除了工作上的合作，生活中他们也近乎形影不离。

陈坤说过周迅是他的闺蜜、知己、铁哥们。生活中的周迅，大大咧咧的，很多事情都做不好，需要陈坤来照顾。而陈坤情绪崩溃时，只要打一个电话周迅就会过来，任凭陈坤又哭又闹，她都在旁边陪伴着。

或许形容他们关系最好的词是“家人”，陈坤的妈妈是周迅的干妈，周迅的妈妈是陈坤的干妈，缘分早已将他们捆在一起。周迅婚后陈坤的公益活动“行走的力量”开始启动，当时正在度蜜月的周迅知道后，直接取消行程来帮陈坤撑场面。

周迅和陈坤在戏剧上多次合作。（互联网）

最宠爱的闺蜜：黄晓明+赵薇

陈坤、黄晓明和赵薇曾经是大学同学，也是北京电影学院的三剑客。当年黄晓明特别喜欢赵薇，据说多次表白都被拒绝了，但这并不影响他们的友谊。

当年赵薇上《鲁豫有约》节目的时候，黄晓明刚受伤不久，即使拄着拐杖也要去为赵薇捧场，并忍痛抱起赵薇。这么多年以来，两人始终是彼此最亲密的家人兼朋友。

不过黄晓明虽然“宠爱”着赵薇，但不意味着双方不会争吵，两人在综艺节目《中餐厅》就多次意见相左。只不过一身“霸道总裁”气息的黄晓明在赵薇面前，总是可以乖乖地服下软来，似乎只有赵薇才能“治服”得了黄晓明。