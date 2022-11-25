塔伦提诺批漫威演员非电影明星 “尚气”刘思慕发文反击

（综合讯）鬼才导演Quentin Tarantino（昆丁塔伦提诺）认为，漫威演员其实称不上是电影明星，他们演出的角色才是真正的明星，让“尚气”刘思慕听不下去作出反击。

塔伦提诺11月稍早曾提到自己绝不会执导漫威电影，因为只有被雇用的导演才会去拍漫威电影，而自己没有在找工作。他最近又在播客节目《两头熊一座洞》（2 Bears 1 Cave）上说，小时候会收藏漫威漫画，自己现在虽然不喜欢也不讨厌漫威电影，但没有要贬低的意思，“如果这些电影在我20多岁的时候上映，我会非常开心，也会爱死它们，但它们不会是片商唯一筹拍的电影，而是会跟其他电影一起共存。”

60岁的他现在不再对这类电影感到兴奋，认为漫威电影为这时代的产物，让其他类型电影无法立足，“好莱坞漫威化，后遗症之一是这些人因为扮演漫威角色而出名，但他们不是电影明星，对吧？美国队长是明星，雷神索尔是明星，我不是第一个这么说的人，这已经被说过无数次了，是这些系列电影角色变成了明星。”

刘思慕因主演《尚气与十环帮传奇》而知名度大开。（法新社）

刘思慕因主演《尚气与十环帮传奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）知名度大开。他在推特回应，如果电影明星的守门人是塔伦提诺和Martin Scorsese（马丁史柯西斯），“我将没有机会主演一部票房4亿美元（约5亿5000万新元）以上的电影。”虽然他对这些导演感到敬佩，但大导演也不能够对他或是其他人嗤之以鼻。

在另一条贴文中，他则提到过去好莱坞电影所谓的黄金时代，自己也很喜欢那个时代，但太过“白人至上”，而他很骄傲能够通过创造英雄来激励世界各地的人，并为这个产业趋于多样性持续努力。

塔伦提诺不是第一个对漫威电影垄断业界的现象感到不满的名导，马丁史柯西斯和James Cameron（詹姆斯卡梅伦）也曾公开表达不满。