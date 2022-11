塔伦提诺批漫威演员非电影明星 “尚气”刘思慕发文反击

(综合讯)鬼才导演Quentin Tarantino(昆丁塔伦提诺)认为,漫威演员其实称不上是电影明星,他们演出的角色才是真正的明星,让“尚气”刘思慕听不下去作出反击。

塔伦提诺11月稍早曾提到自己绝不会执导漫威电影,因为只有被雇用的导演才会去拍漫威电影,而自己没有在找工作。他最近又在播客节目《两头熊一座洞》(2 Bears 1 Cave)上说,小时候会收藏漫威漫画,自己现在虽然不喜欢也不讨厌漫威电影,但没有要贬低的意思,“如果这些电影在我20多岁的时候上映,我会非常开心,也会爱死它们,但它们不会是片商唯一筹拍的电影,而是会跟其他电影一起共存。”

60岁的他现在不再对这类电影感到兴奋,认为漫威电影为这时代的产物,让其他类型电影无法立足,“好莱坞漫威化,后遗症之一是这些人因为扮演漫威角色而出名,但他们不是电影明星,对吧?美国队长是明星,雷神索尔是明星,我不是第一个这么说的人,这已经被说过无数次了,是这些系列电影角色变成了明星。”

刘思慕因主演《尚气与十环帮传奇》而知名度大开。(法新社)

刘思慕因主演《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)知名度大开。他在推特回应,如果电影明星的守门人是塔伦提诺和Martin Scorsese(马丁史柯西斯),“我将没有机会主演一部票房4亿美元(约5亿5000万新元)以上的电影。”虽然他对这些导演感到敬佩,但大导演也不能够对他或是其他人嗤之以鼻。

在另一条贴文中,他则提到过去好莱坞电影所谓的黄金时代,自己也很喜欢那个时代,但太过“白人至上”,而他很骄傲能够通过创造英雄来激励世界各地的人,并为这个产业趋于多样性持续努力。

塔伦提诺不是第一个对漫威电影垄断业界的现象感到不满的名导,马丁史柯西斯和James Cameron(詹姆斯卡梅伦)也曾公开表达不满。