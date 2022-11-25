首次个人封面 阳光可乐打造“甜酷风”

（本地讯）今天（11月25日）出街的第886期《优1周》封面人物是唱了12年歌台，加入新传媒4年的新生代艺人阳光可乐。为了“第一次”的个人封面，阳光可乐特别为自己打造了一个“甜酷风”的造型，妆发花了两小时，粉红色西装是特别量身定做。她说：“我想要潮流一点，不想太普通。”

你可知道在“妈宝”“公主”的背后，阳光可乐曾经有过一段不为人知的经历……

其他精彩内容有：台湾歌手陶喆的专访；《娱乐吃瓜》告诉你艺人上契如何亲上加亲；介绍韩剧《谢幕：树立而死》；本地剧《灵探》的拍摄探班；体育特辑告诉你2022年世界杯有哪些球员将是最后一次出征；“重游新山趴趴走系列”本周带大家去品尝一家隐藏在二楼角落的摩登日式居酒屋“促膝长叹”（Tan Izakaya）；旅游则到石灰岩、音乐与艺术之城的怡保走一趟。

第886期《优1周》在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网bit.ly/2vquAMY购买，或上bit.ly/uwsub订阅。

本周送出：两对周杰伦“嘉年华”世界巡回演唱会——新加坡站门票（每张门票价值$308）（下周再送出三对门票）；五对12月3日（星期六）的五月天“好好好想见到你”演唱会门票（每张门票价值$198）。