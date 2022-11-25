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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月25日 5:00 AM

韩国综艺节目《韩国No. 1》。
韩国综艺节目《韩国No. 1》。

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韩国No. 1

Netflix 今天（25日）上线

明星主持人刘在锡、李光洙和韩国排球女将金软景造访韩国各地的传统文化匠人，向这些韩国No.1的匠人讨教学习，三人体验各种传统劳动，毫无保留地挥洒体力和精神，努力角逐“第一学徒”的头衔。

被风吹过的夏天

meWATCH 今天（25日）上线

新中合拍剧。由王冠逸、刘思辰、赵茜、任运杰、许瑞奇及宋怡霏等主演。讲述重庆音乐才女夏远星和新加坡富家公子洛家恒因心脏移植联系起来，洛家恒获得夏远星的作曲能力和部分记忆，来到魂牵梦萦的重庆，他除了与青梅竹马的戴映希重聚，也结识夏远星的儿时玩伴于笑笑、程风铭。四个年轻人，两对跨国恋人，欢笑和泪水的恋爱之旅就此展开。

银河守护者圣诞特别篇 Guardians of the Galaxy Holiday Special

Disney+ 今天（25日）上线

《银河守护者》系列电影主要角色Star-Lord、Drax the Destroyer、Nebula、Mantis、Rocket Raccoon、Groot全回归，故事讲述Star-Lord对于Gamora的想念，以及对于圣诞节的热爱，可看到角色们一起温馨共度圣诞节。

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