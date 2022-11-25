娱乐吃瓜：秦淮忆巨星好友 “邓丽君讲鬼故事 甄妮得罪本地黑道”

本地资深歌星秦淮和黄清元，上个月在zaobao.sg牵线下，和来访的台湾“大盗歌王”林冲，久违数十年后重聚。老朋友再见，满心欢喜，话匣子打开都是回忆。

秦淮年事渐高，近年只为慈善而唱。歌龄超过半世纪的他，当红时曾到香港发展，结识来自港台的红歌星。zaobao.sg请他忆述和巨星好友们的点滴，翻出许多未经报道的旧闻轶事，都趣味得很。当中，沈殿霞、邓丽君、凤飞飞都已故，往日旧情就只有秦淮能追忆了。

比如他和沈殿霞的交情曾好到上她的家一起打麻将，至于反差最大的当数邓丽君，在外界眼中属于乖乖玉女的她，竟然会跟秦淮说鬼故事。

甄妮和余天来本地演唱，又都遇到麻烦，多亏秦淮给予援手。记者追问余天在本地伤人一事，秦淮说，其实被打伤的酒客来自香港，他和余天因酒喝多了乱性，才会起冲突，但两人也都各有势力，恐怕随时会把事情闹大。秦淮看到伤者其实伤势不算严重，便劝余天先闪人，平息事件，果然后来就没事了。

听秦淮幽默忆述当年与巨星好友的故事：

0:07 和沈殿霞打麻将遇台风

0:49 听邓丽君讲鬼故事

1:59 为甄妮摆平黑道

3:48 劝余天伤人快逃

凤飞飞未婚前被妈妈管得很紧，是娱乐圈公开的秘密。但秦淮却能接近凤飞飞，还带她到户外透口气，捡贝壳，实在浪漫！

秦淮走红时，费玉清还是乳臭未干的小弟弟。秦淮跟他的姐姐费贞绫，即后来的恒述法师比较熟。那时，费玉清对秦淮仿佛有莫名的亲切感，一见他就粘上去，两人成了“忘年之交”。

几十年前的往事仍历历在目，秦淮的记忆之强，让记者很佩服，问他可有秘诀，他笑说：“多阅读，多分析，就会多用脑，记忆就会好。”