《灵探》演员献爱心 访残疾中心当义工

黄思恬、谢俊峰、田铭耀、郭亮和雅慧献爱心，到残疾护理中心当义工，谢俊峰开心交到了新朋友；田铭耀希望能飞出国外献爱心。

《灵探》主要演员黄思恬、谢俊峰、田铭耀以及郭亮，连同新加坡红十字会的慈善大使雅慧星期四（11月24日）前往红十字会的残疾日间护理中心做义工，回馈社会。

随着佳节的临近，艺人们希望能与受益人以及看护人一起度过美好的时光，为他们带来笑容。

雅慧：盼大众伸援手

慈善大使雅慧则开心地说：“今天我们一起烤杯子蛋糕、种红葱，过程非常愉快，因为大家可以一起互动。”

她也分享与一名小男孩温馨的互动，“烤完杯子蛋糕后，他就说一个给我；另一个是他的，他很愿意分享的精神，让我非常感动。”

面对受益人真诚的眼神和态度，雅慧希望大众也能学习，并为他们伸出援手。

谢俊峰：更懂得珍惜当下

对于这次的活动，谢俊峰说：“近一年来的戏剧拍摄有点紧，几乎天天都扎在剧组和角色里。与其说是我们几位艺人陪他们共度一个早上，其实是他们陪我们才对。和他们相处的时光提醒了我，不应该把周遭发生的一切当成理所当然，应该更珍惜当下和懂得感恩。”

这次的义工活动，谢俊峰也和一个可爱的小女孩成为了好朋友，“她喜欢粉红色和防弹少年团（BTS）。”

他也分享一次做义工时，最深刻的回忆：“当时是挨家挨户送物品到受益人家里，看到他们的笑容我感到很欣慰。”

被问有机会的话，会想出国当义工吗？谢俊峰说：“肯定想尝试！例如到较贫困的地区建学校或帮助孤儿之类。”

田铭耀：帮助人就能感受喜悦

田铭耀则说，他从残疾人士的身上学到了很多。“这次的活动让我感受到很深刻的喜悦，当我看见那些年轻人脸上的笑容，才发现其实获得快乐的方法很简单，只要帮助别人，就能感受喜悦。”

对此，他希望大家能继续把这份爱传达下去，让生活变得更美满。

他说听了老婆刘子绚分享到柬埔寨做义工的经验和体验后，也很想跟老婆一起去到当地做义工，“她（刘子绚）的舅舅也是跟着她的步伐去了柬埔寨做义工后，帮助当地人建立了一所学校，所以一直很想去参观那所学校。”

黄思恬：盼带上粉丝团一起做义工

第一次接触红十字会的黄思恬也感触良多。“很钦佩这里的工作人员，能这样无条件去照顾他们的生活起居，我真的觉得很伟大。”

同时，她也希望下次能带上自己的粉丝团一同到护理中心做义工。

郭亮：社会上有很多需帮助的人

郭亮觉得其实社会上有很多需要相关帮助的人，因此日间护理中心提供了很好的环境。