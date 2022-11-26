成青龙奖首位华人影后 汤唯致谢“要爸妈关上手机”

（首尔讯）韩国年度电影界盛会“第43届青龙电影奖”25日在首尔登场，今年大作连发，竞争相当激烈，其中《分手的决心》狂入围13项奖，继朴赞郁个人三度拿下导演奖后，男主角朴海日、女主角汤唯也顺利登上影帝、影后宝座，最后夺走最佳作品奖，共获6项大奖，成为最大赢家。

朴海日是第二度拿下青龙影帝，来自中国的汤唯则是继《晚秋》后，相隔11年再入围最佳女主角奖，最后成功摘后，成为青龙奖上首位非韩籍影后。

汤唯一上台就用标准的韩语表示“好开心”，并感谢青龙奖。她在台上一鞠躬，接着秀出《分》的剧本，说道：“我想感谢每位帮助我们拍摄完成这部电影的人、到戏院看作品的观众。作为一个演员一辈子等的就是一部好作品、一个好角色，有时候等几个月、几年、十几年，我很幸运可以遇到宋瑞莱（《分》角色）。”

她不忘搞笑喊：“爸爸妈妈如果你们正打开手机在看，我要说，请你们把手机关上，因为你们要保护眼睛，因为我还要拍更多作品请你们来看。”最后再向台下一鞠躬，送上飞吻。

另外，最佳男配角颁给《韩山岛海战》卞耀汉，最佳女配角由《作家我就烂》吴娜拉夺下。另外，李政宰也以《猎首密令》勇夺新人导演奖，但因人在英国，由好友郑雨盛代领。人气明星奖则颁给高庚杓、IU、丹尼尔海尼、润娥。