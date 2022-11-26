吴亦凡妈妈被网嘲“亲手送儿入狱” 传母子一起坐牢

（北京讯）加拿大籍华裔男星吴亦凡2021年8月被网红都美竹指控“酒桌选妃”“性侵未成年”，时隔一年结果出炉，遭判13年有期徒刑附加驱逐出境，必须在大陆坐牢到45岁才能出狱。

吹哨者都美竹感叹：“终于等到了！”但其实亲手把吴亦凡送进监狱的，是吴亦凡的妈妈，被亏是“最佳猪队友”，她也因此上了热搜。

吴亦凡一审判决结果出炉，昔日顶级偶像沦为阶下囚，许多人好奇吴亦凡究竟为何会翻船，有人透露“警方介入的契机，是吴妈妈自己报警“都美竹敲诈”，因此成为公诉案件，警方才开始调查。接着就挖出这一连串桃色风波，甚至有消息传出吴妈妈也遭受牵连被捕。

吴亦凡当初和都美竹发生关系后，原来女方并未报警，且一度差点收下吴亦凡方付的封口费了事，但没想到中间杀出了一名刘姓男子，声称自己是调解中间人，一人分饰三角，借机向两方诈取钱财。吴妈妈以为是都美竹骗钱，愤而报案，然而警察进一步调查发现，报警人收到的信息都不是都美竹发出，才让刘男的惊天骗局曝光，却也把吴亦凡送进了监狱。网民纷纷笑亏：“吴亦凡妈妈‘不小心’大义灭亲！”

吴亦凡之前被指犯案时，曾跳出来捍卫清白：“从来没有过什么‘选妃’！没有‘诱奸’‘迷奸’！没有什么‘未成年’！如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱！我对自己上述的所有话负法律责任！”如今他坐牢，这番话被讥为“神预言”。