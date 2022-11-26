《新加坡作家节》分享心得 陈之财把梦想画墙上

近年投身于绘画创作及儿童绘本的陈之财，上周受邀出席《新加坡作家节》的其中一个单元项目《如果画能绘出千言万语》座谈会，会上他分享文字如何激发插画，以及插画如何说出故事，激发想象，带领大家探索世界。

这是陈之财第二次受邀，上次是在10多年前，那次是以英语为媒介语分享。

相隔10多年后再度受邀，陈之财星期五（11月25日）接受《新明日报》访问时笑称，或许主办当局认为他坐在家里太久，成了“坐家”而邀请他。

他说，以自己过去的五幅画作来畅述他的绘画心路历程，它们分别是《鱼缸》《眼睛》《河流》《我的小红点》《海报》，每一幅画都一段自己经历的故事。

“像《鱼缸》，我小时候很想要拥有一个鱼缸，可是家人反对，我就跑去朋友家中，在他家的墙壁画了一个鱼缸，从此，我不但对绘画培养了兴趣，同时每次心中有什么梦想，都会拿起纸将它画下来，而这些梦想包括上月球等。”

最让陈之财有感触的是《眼睛》，他说那是儿子在念中学时画的一幅黑白画，“你知道，一熙当时眼睛出了问题，我们寻访了很多名医，但他从来没有在我们面前表示过任何痛楚，后来他的老师给我看了《眼睛》这幅画……”

陈之财接着说：“从他画的眼睛的瞳孔中，有支离破碎的玻璃碎片，有成千上万只的蚂蚁，当下，我才知道原来他一直在默默忍受着眼疾带给他的痛楚。”

幸好陈一熙的眼疾终于痊愈。

陈之财也说，就像作家一样，画家也能透过画笔去彩绘出他当下的心情，无论是黑白或彩色。

筹备第15本绘本遇“瓶颈”

近年投身于绘本创作的陈之财告诉记者，他正在筹备第15本绘本集，不过，他透露这次却感觉有点“瓶颈”。

“或许是我一直都想超越上一本，所以感觉越来越难画。”

他透露这本绘本集预计明年3、4月推出，之后他或许会休息一段日子，“因为这些年来一直在创作，太费力了，希望能休息一下。”