汪小菲高调认爱张颖颖 狗仔：网上疯传录音档“原形毕露”

（综合讯）汪小菲与大S争议持续延烧，他一度态度放软称要休战，不料25日又再发文指控前妻2018年就跟具俊晔“搞一起了”，似乎打算另开战场。传了许久绯闻的张颖颖也首度出面发声，坦言两人“睡在一起”，接着传出，向来不愿公开认爱的汪小菲，在朋友圈大方认了张颖颖的地位：“爱就爱了！”引发外界关注。

随着张颖颖公开替汪小菲抱屈，两人的地下情也越来越明朗化，微博26日疯传疑似是汪小菲的朋友圈发文，写道：“爱就爱了，后果我能承担！我汪小菲，对朋友对任何人，都问心无愧，爱你们。”接着更在张颖颖的抖音账号下留言：“谢谢你陪伴着我，谢谢你陪我生活。”被认为是公开认爱。

张颖颖25日替汪小菲发声，坦言一直苦劝汪小菲不要再在公共平台抒发情绪、讲述家事，外界议论出现在汪小菲直播中的妙龄女，她发文承认自己就是画面中的女性。她强调自己不便参与汪小菲家事，但是希望对方好好的，快乐起来，“缘聚缘散，一切都是缘分，希望他能挣脱牢笼，不再痛苦。”

汪小菲开战大S，除了张颖颖，妈妈张兰也下场。另一方面，有“汪小菲克星”之称的狗仔葛斯齐，26日再爆，有三段关于“汪企业家”的日常言行的录音档曝光。他指“企业家”满口低俗脏话，对人充满贬低态度，是“狗急跳牆、原形毕露”，直问：“我真的很难想象大S曾经嫁过这样的人，将近10年怎么过的，都活在言语暴力下吗？”

该录音档虽不是葛斯齐曝光的，但他说其实早前就有收到，只是他不想再和汪小菲对话查证，所以没曝光。如今有他人爆出来，葛斯齐直言：“这种录音不可能是大S找人做的，都说了是汪身边人干的！”