高富帅老公搂女上酒店 《延禧攻略》最美妃子6字回应

中国女星张嘉倪因演活网剧《延禧攻略》中的最美妃子顺嫔，再创演艺事业巅峰，而她与高富帅老公买超结婚7年、育有2小孩，更曾一起上真人秀节目《妻子的浪漫旅行2》放闪，幸福模样羡煞众人。不料买超被拍到今年9月搂美女上酒店，引起全网热议，稍早张嘉倪也在微博回应，让粉丝十分心疼。

买超被知名狗仔刘大锤爆料，在9月多跟拍他多日，没想到发现他居然背着张嘉倪“偷吃”。爆料称他与朋友聚会后回酒店休息，深夜2点左右一名美女搭车到酒店找他，他亲自下来带人上酒店，还温柔地帮忙提东西，再伸手搂着女方，互动相当亲昵。

买超出轨消息曝光后，引起网民热烈讨论，有人肉搜出小三身份，痛骂买超太对不起张嘉倪，质问他怎么忍心背叛这么美的妻子。张嘉倪后来在微博针对老公出轨做回应，仅霸气留下6字：“爱得起，放得下。”

张嘉倪简单数字留言，粉丝都忍不住心疼安慰她：“姐，出轨男不值得”“这种人配不上妳”“姐要多为自己争取利益啊”“女神清醒到让人舍不得啊”。不少人看到张嘉倪的回应，从“放得下”3个字推敲她与买超没意外会离婚或打官司，希望她之后好好搞事业就好。

张嘉倪（后排右一）夫妇全家福。（取自艺人微博）

据了解，当初买超追张嘉倪，不顾母亲的反对也要娶她。2015年两人领证结婚，却迟迟没有举办婚礼，反倒是女方给买超生了2个儿子，最终迎来这个结局，让不少人心寒。

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谁知不久就有人爆料张嘉倪和买超其实在5月份就已离婚，指邵晴并非小三。有人翻出张嘉倪5月份在社媒给买超发的庆生文，指当时两人感情已出现裂缝。张嘉倪发文写道：“彩虹是微笑的脸，感恩过去的快乐时光有你陪伴。”那句“感恩过去的快乐”，本来让人一头雾水，现在外界才明白，那应该是在隐晦的告诉大家，他们已经分开了。

希望买超做出这个决定不后悔，同时也希望张嘉倪可以早点振作起来，积极投入到工作中，给2个儿子创造更好的生活。