张嘉倪丈夫曾说“没有离婚只有丧偶” 琼瑶剧3代紫菱都婚变

（综合讯）因演出中国剧《延禧攻略》而被封为“最美妃子”的中国女星张嘉倪，近日爆出婚姻危机，其高富帅老公买超被狗仔拍到带年轻妹子回酒店，疑似出轨，张嘉倪则发文“爱得起，放得下”，疑似回应此事。

这起离婚传闻也让“紫菱真的失去了她的爱情”成了微博热议话题，巧合的是，知名作家琼瑶笔下3代“紫菱”的扮演者有一共通点，就是全都婚变。

张嘉倪因为在琼瑶剧《又见一帘幽梦》饰演女主角“紫菱”，进而踏入演艺圈并打开知名度；《又》改编自小说《一帘幽梦》，曾翻拍成3个版本，分别是1975年甄珍的电影版、1996年陈德容电视版，以及2007年的《又》。

甄珍和秦祥林在电影版《一帘幽梦》有很多对手戏。（取自微博）

《又见一帘幽梦》是中国大陆首映琼瑶剧

3代“紫菱”分别由甄珍、陈德容、张嘉倪饰演，她们的感情路似乎都不太顺遂。甄珍和谢贤、刘家昌先后结婚、离婚；陈德容2019年与富商王赞策离婚，8年婚姻画下句点；现在轮到张嘉倪。

《一帘幽梦》讲述紫菱、绿萍姐妹爱上同一个男人楚濂后天崩地裂，最后救世主费云帆出现拯救她于水火。

1975年电影版由甄珍饰演紫菱，秦祥林是楚濂，谢贤是费云帆。1996年陈德容是紫菱，林瑞阳是楚濂，刘德凯是费云帆，萧蔷是绿萍。2007年，中国湖南卫视为了筹备在中国大陆首映的琼瑶剧《又见一帘幽梦》，举办《寻找紫菱》选秀节目，最后选中张嘉倪。至于搭配的绿萍是跟琼瑶毛遂自荐的秦岚，费云帆是方中信，楚濂是保剑锋。

买超曾说“出轨就自断双腿”

买超曾说过当初就是看到《又》对她心动，他很积极制造各种出现在她眼前的机会，追了3年终于成功。婚后他一口气买了3栋约500万新元的别墅，张嘉倪曾说过，家里的浴室大到她会迷路，出席活动时更是珠光宝气，只是她在7年婚姻里生了2个儿子，却始终连婚礼都没办过，让网民为她鸣不平。

张嘉倪与买超于2019年参加《妻子的浪漫旅行2》，此后夫妻就以搭档形式出现在各种访谈和综艺节目，所以也才会有买超说“我们家没有离婚，只有丧偶”“出轨就自断双腿”这样的话。上个月张嘉倪曾被曝街边醉酒疑似感情受挫，但当时遭她否认。

《一帘幽梦》中有一句台词：“绿萍只不过是失了一条腿，紫菱失去她的生命和爱情。”张嘉倪爆出婚变后，“紫菱真的失去了她的爱情”也成了热门关键字。目前买超还未对此事做出回应。