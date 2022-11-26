曹格结束14年婚姻：常带着无法理解对方的态度生活

曹格与吴速玲结婚14年，先前曹格多次于社媒脱序发文，情绪似乎不稳，爆出2人婚姻陷危机。26日傍晚，两人透过IG证实结束14年婚姻关系。曹格和吴速玲写道：“在婚姻的后半段，彼此常带着无法理解对方的态度生活。”也期许：“让彼此回到最初的位置，期望退回这样的关系，可以更理解对方，选择这样的方式，我们是和平的也祝福彼此。”

曹格与吴速玲育有一对儿女，婚后曹格屡次酒后情绪失控闹上新闻版面，跟吴速玲的婚变传闻也由此开始。从去年开始两人少有同框或在社媒互动，甚至被怀疑分居。

吴速玲10月打破沉默，一句“承受的已超过负荷”，曝露更多心境。

之前曹格回马来西亚宣传11月的演唱会，向媒体坦承：“和太太冷战中！”并透露两人正在努力挽回关系，但没把握和太太能走一辈子，只希望整个过程不要伤害到孩子。

曹格与吴速玲声明全文：

我们结束了14年的婚姻关系。

这一路走来拥有许多美好的片段，在婚姻的后半段，彼此常带着无法理解对方的态度生活，这样的方式让我们开始思考，没有谁对谁错。

这段婚姻我们一起努力过，14年在彼此人生的经历中是无法抹灭的。

最后我们选择结束婚姻关系，让彼此回到最初的位置，期望退回这样的关系，可以更理解对方。

选择这样的方式，我们是和平的也祝福彼此。共同的目标就是一起照顾孩子，让孩子健康自在的成长，请大家给我们必需的隐私和空间 。能够和平解决是我们两个人共同的心愿，这些日子谢谢大家的关心！