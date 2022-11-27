母亲的乒乓球（首播） My Mom, My Ping Pong

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上8.00

卓颖（李欣禧饰）热爱乒乓球，获透过专才计划赴港的中国教练郭一（陈展鹏饰）栽培，她的实力不断提升。卓颖因挫败陷入低潮，她听教练的话，开始训练母亲芷昕（陈自瑶饰）打乒乓，慢慢走出谷底。

曙光（首播） Silver Lining

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上8.45 粤菜老店粤德居在香港九七回归时，由二厨区耀祖（何广沛饰）与妻子邓丽娟（陈晓华饰）接手经营，生意渐上轨道，但亚洲金融风暴意外来袭，粤德居生意一落千丈……

空中访民情2022

8频道 晚上9.00

要如何整合协调社会各方的资源和工作，才能有效地扶持弱势群体，建设更具包容性的社会？内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，今晚将与艺人瑞恩、关怀机构家庭及社会服务组副总监曹书铭、自闭儿妈妈戴玉凤、四川豆花饭庄餐饮部总监陆友萍和职总优儿学府学习辅助经理林蔡金，一起讨论如何关怀社会中的弱势群体。

失落迷城 The Lost City

HBO Go 今天（27日）上线

动作浪漫喜剧。讲述孤僻的知名作家Loretta Sage（Sandra Bullock饰）根据高颜值的封面男模Alan（Channing Tatum饰）塑造笔下的男主人翁“Dash”。Loretta与Alan一起宣传她的新小说时，竟然被一名亿万富豪（Daniel Radcliffe饰）绑架。Alan为证明自己不只是小说中的英雄，决定展开行动拯救Loretta。