MIRROR演唱会受伤舞者 终于可洗澡坐复康轮椅

（香港讯）在MIRROR 演唱会坠屏事故中受重伤的舞者李启言（阿Mo）终于可以洗澡了。他的牧师父亲李盛林26日晚上发出第18封代祷信，分享儿子创伤后的三个“第一次”。

他感恩儿子终于可以冲凉：“能否想像躺在床上足足4个月不能冲凉的滋味，是多么渴望呢！最终能一尝这爽快的一刻，感谢神。”其次是：“第一次肺部被全吹起来，虽是靠物理治疗的呼吸仪器，但激动和喜悦刹那间一并涌现呢！”第3个则是：“在治疗以外坐在复康的轮椅上长一点时间，并且可以远望窗外，真是喜悦兴奋。”

李父还透露指儿子转到新病房后，无论在床上或是复康轮椅，都希望每次移动睡姿或坐姿时能感到舒适，至于另一阶段复康治疗是强化肺部机能和肌肉：“每天物理治疗针对肺部、肌肉关节及颈椎嵴椎。”

24舞者万言血泪书掀骂战

另外，参与MIRROR演唱会的24位舞者25日晚发表“万言血泪书”，详述在表演期间遇到的问题，并希望同为受害者的MIRROR不要再承受舆论压力。

此举即引发“镜粉”（MIRROR粉丝）及网民不满，直斥舞者早前骂MIRROR是“黑心天团”又炮轰卢瀚霆（Anson Lo）爆喊博宣传，现在却“龙门任你摆”，为争取诉求而转口风，骂战彻夜不停，而MIRROR至今没有表态。