苏春兴赴泰 送嘉玲最后一程

星期六出席嘉玲葬礼六小时，本地电视台前故事人苏春兴目测约300多人绕庙宇三圈，送别嘉玲最后一程！

因机缘巧合，长居泰国曼谷的苏春兴与嘉玲一家子结缘，关系匪浅，嘉玲病逝，他星期六（11月26日）早上特别赶往曼谷以北暖武里府的Wat Phasuk Maneechak庙宇，送别这名娱乐圈长辈。

春兴在丧礼上逗留长达六小时，直至傍晚才离开，他受访告诉《新明日报》，嘉玲的葬礼很庄严、肃穆，目测逾300人送别一代粤语片巨星，当中不乏泰国达官贵人。

失去一名长辈好友，春兴感伤：“认识嘉玲，令人感受到母爱的温暖，因为她说话的语气不像姐姐，反倒像是‘母子与孩子’沟通，她生前常分享自己数十年的人生与演艺体悟，很敦厚的一位长辈，很惋惜，愿她一路好走。"

演艺圈多名艺人送上花圈致意，除了初恋情人谢贤、还有狄波拉，周润发夫妇、汪明荃与罗家英、老友胡枫等，因嘉玲去世而曝光的儿子黄柏文，专程带着女儿现身葬礼。

黄柏文搀扶姚武麟。

姚武麟坐轮椅现身

嘉玲的另一半姚武麟坐着轮椅现身，模样很伤感，他行动不便，黄柏文特别上前搀扶姚武麟。

“不少人见到姚武麟都上前问候、甚至有人行跪拜礼，足见他在泰国的地位。”春兴说。

嘉玲与姚武麟育有一子二女，长女不幸癌逝，小女儿捧着灵照，“姚家儿女致辞时，坦然提到嘉玲与姚武麟结婚之前已有一个大儿子，他就是黄柏文，大家相处得像一家人。”春兴说，双方在葬礼上俨如家人般亲近，没有丝毫隔阂。

黄柏文以广东话致辞，“以前遇到困难的时候，你都会说‘不用怕，妈妈在大厅’，但从今以后，我不会再听到这句话......最后，我想跟妈妈说，在这一生有幸与你成为母子，若有来生的话，我会毫不犹豫，期望再和你当一次母子.....”说时语带哽咽。

葬礼现场有一组高僧念经，嘉玲的灵柩上了灵车之后，绕着庙宇三圈，逾300吊唁者全数尾随绕圈，家属献花之后、吊唁者纷纷上前献花，作最后的致敬，然后才进行火化仪式，一代巨星，自此化为袅袅青烟。