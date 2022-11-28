王嘉尔演唱会裸身任摸 网民亏：让我来

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月28日 5:00 AM

王嘉尔半裸上身走下舞台，任由粉丝抚摸腹肌（左图），还邀请一名女粉丝上台和他做近距离互动（右图）。（互联网）
王嘉尔半裸上身走下舞台，任由粉丝抚摸腹肌（左图），还邀请一名女粉丝上台和他做近距离互动（右图）。（互联网）

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韩团Got7的香港籍成员王嘉尔，近日在泰国曼谷举办的演唱会上大派福利，他半裸上身走下舞台，让粉丝在他身上摸透透。

从网民发布的视频可看到，他先是拿着酒瓶，裸上身走下舞台，任由粉丝抚摸强壮的腹肌，没有丝毫抗拒或不悦。另一段视频，他则身穿黑色紧身网状上衣，邀请一名女粉丝上台和他做近距离互动，过程中边唱边主动牵起对方的手，接着把女粉丝的手围绕在自己肩膀上，做出要公主抱的亲密姿势，让女粉丝嗨到在原地蹦跳。

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