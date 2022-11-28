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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月28日 5:00 AM

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洪慧芳走出电视台拍了部电影《花路阿朱妈》就频频传出佳音，角色除了入围台湾金马奖影后外，也拿下在洛杉矶举办的第8届亚洲国际电影节影后。是电视台不懂慧眼识人，还是剧本素材有限，都是值得深思的问题。

在《无间道》系列影片20周年之际，嘉华院线以原音呈献《无间道》三部曲4K修复版。今后应该很难再有像《无间道》那么经典的香港电影了。世道不同了，香港电影圈也青黄不接，今非昔比。　 ——hunneesee（脸书留言）

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