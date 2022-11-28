林慧玲出嫁了！“这一天也太完美了！”

本地艺人林慧玲和圈外老公Matthew Webster星期天（27日）宣誓成为夫妻，晚上在Ritz Carlton酒店宴请60桌宾客。初为人妻的林慧玲28日受访，语气中难掩幸福，“昨天晚上和家人吃宵夜时，我回想一整天发生的事，心里想‘这一天也太完美了吧？’”她说之前担心的超时和亲友是否能宾至如归等问题，统统都不存在。

林慧玲形容婚礼是“完美的一天”。（林慧玲提供）

林慧玲一直没有透露婚期，记者收到风声数度询问新传媒也没有下文。她28日中午接受zaobao.sg的访问时证实已经完成终身大事，但否认刻意对婚讯保密，“邀请了600多名宾客，我们知道不可能不泄露消息的，但因为希望来宾能享受婚礼的当下，所以要求他们隔天才在社媒分享照片，很感谢他们都尊重我的意愿。”谈起昨天的婚礼，林慧玲说：“有很多感动的时刻，包括我哥哥和妹妹在致辞时提及我的家人和小时候，然后全场嘉宾都安静下来聆听，还有我看到很多亲戚朋友真心为我们感到开心，这些都让我很感动。”

林慧玲和老公Matthew在600多位亲友的祝福下结婚了。（林慧玲提供）

林慧玲也掉下幸福的眼泪，“我的婚纱有一个口袋放了很多纸巾！印象中我哭了两次，一次是下午宣誓的时候，第二次是我在晚宴上感谢父母的时候。”老公则在婚礼这天看到她的第一眼，就眼眶泛泪。

婚后暂住夫家

林慧玲婚后暂时和老公住在夫家，“新家还在装修，这阵子工作太忙，加上筹备婚礼，都没时间顾及装修的事。”她预计明年中才能搬到新家。

至于度蜜月，她透露暂时必须搁置，“我老公的好朋友要结婚了，他会当兄弟，所以目前走不开。”加上她工作忙碌，目前没有办法规划蜜月日期和行程。

而大家关心的“做人计划”，她笑说：“金姐（金银姬）已经叮咛我要喝海带汤！那应该是韩国人的秘方吧？我当然希望小天使快点到我们的身边，也非常想生一个兔宝宝，但顺其自然吧，我不想给自己太大的压力。”

邀请8至10桌艺人

林慧玲邀请了8至10桌的艺人朋友出席婚宴，分享她的喜悦，她说：“他们都是我曾经合作过的8频道和5频道的艺人和工作人员。”

欧菁仙从法国飞回来出席婚礼。（取自艺人IG）

远从法国回来的欧菁仙在社媒分享了她和一对新人的合照，写下祝贺：“永远快乐幸福！”黄嫊方则在IG动态分享她与钟琴、欧菁仙和王禄江的合照，当年的《城人杂志》主持人难得在婚宴上重聚。

其他受邀艺人还包括李铭顺、范文芳、向云、陈罗密欧、黄俊雄、潘玲玲、曾诗梅、金银姬、陈丽贞和王禄江等。