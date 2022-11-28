杨君伟牵线 失和30年父女重聚破冰

主持《当我们不在一起》撮合八组相隔两地的分离亲人，牵线失和30多年的父女团聚，名嘴杨君伟叹：父亲接电话，听到女儿的声音，老泪纵横！

明明互相关心对方，却因一次争执撕裂父女情，几近“老死不相往来”，通过杨君伟造访，“衔接”了断开30年的父女情。

由周伟堂掌舵的堂堂映画所制作的资讯节目《当我们不在一起》，入围今年亚洲电视大奖最佳主持人奖（数码平台），杨君伟的对手包括《SPop艺起唱》的钟坤华、《特别的食物给特别的你——印度篇》的林明伦和“Men, Explain”第二季的周取贤等。

主持《当我们不在一起》对君伟意义深重，他星期天（11月27日）受访时告诉《新明日报》：“在疫情期间出国主持，必须配合各国实施的冠病条例，条例随疫情变化，行程随时被逼取消，每一次出国都是一场冒险，台前幕后都卯足劲‘拼了命’，肩负《当》节目任务。我感觉不只是在主持节目，也是在做一件好事。”

《当》历时近半年，撮合了本地与马国、韩国、台湾、德国、柬埔寨两地亲人重逢，“当中最无奈的是新马两地，疫情严峻，我们连马来西亚都去不了，只能新马团队两地连线……遥远眺望。”

见到女儿老泪纵横

节目中，让君伟感触最深的，是他在过程中，成功撮合了一对失散30多年的父女重聚。

“父亲姓曹，我们先是与人在马国的女儿曹爱玲联系，爱玲很热情、亲切，个性大喇喇，人在马国，但她最牵挂的是在本地孤零零的父亲。爱玲透露，少女时期因个性叛逆、夜归，父亲火大，将她的物品丟到垃圾槽，爱玲一气之下离家出走，30多年居然再也未见！”

爱玲不回家，曹父恼怒，母亲去世时，父亲也不通知她，还换了电话，甚至搬了家也完全不说！

“爱玲从亲戚家拿到父亲电话，打电话过去，父亲却大声说‘不要讲那么多’，爱玲认为父亲固执、脾气很大，当我说要撮合父女见面，让两人冰释前嫌，她直说根本不可能。”

从爱玲口中得知曹父脾气火爆，君伟战战兢兢带着礼篮造访老人家，“我当时已有被对方用扫帚赶人的心理准备。”

或许因心存善意、或许老天不忍见骨肉分离，那条紧牵亲情的红线居然开启了曹父紧闭多年的心房。君伟说：“听闻老父亲只会说广东话，我就用广东话与他沟通，那一瞬间感觉不只打开了他的家门，也敞开了他心门……”

曹父不但一点也不凶，还像个长辈般分享自己的事，他耳朵不灵光，视力也不好，导致他容易毛躁。“他用的是旧款手机，字体很小，我立即拿出自己的手机，帮他打电话给他女儿。”

曹父没有抗拒，电话接通后，曹父通过手机视讯打量着爱玲，30多年不曾见面，女儿长成什么样？过得还好吗？千言万语开不了口，一见到爱玲忍不住老泪纵横，说的第一句话就是：“你老了！”

爱玲回应父亲：“你也老了，让我来照顾你吧……”

君伟有感自己已不是在做资讯节目，而是见证父女互动闪耀着迟来的亲情余辉。

曹父与女儿爱玲30年后欢喜重逢 。（受访者提供）

哭点变低

《当》入围了亚洲电视大奖之最佳主持人奖，君伟感觉能当个走心主持人，为节目灌溉了满满的天伦情义，圆满了亲人相聚，于愿已足。

自从主持了《当》，君伟的哭点变得很低，在录音室录制着节目旁白，字字句句戳中人心，哭得无法录制下去，他失笑道：“身旁的导播还哽咽着劝我要hold住。”

对于得奖胜算，君伟坦言竞争者很强，《当》令他有幸撮合八个分离家庭，家属事后还与他保持联系，那种满足感无以名状。

君伟接下来将主持《远方的华人》第二系列，飞荷兰与比利时两个星期。