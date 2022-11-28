本地反诈骗电影闹双包？孙立人：不担心

你也反诈骗、我也反诈骗，本地电影人相继拍“反诈骗”题材电影，导演孙立人不担心打对台！

阿哥李南星日前透露将拍反诈骗电影，《新明日报》较早前曾报道，本地导演孙立人筹拍反诈骗题材电影《骗骗喜欢你》。

两电影人相继以反诈骗为主题，会否担心打对台？

《新明日报》记者联系上孙立人，他告诉《新明日报》：“不担心，《骗骗喜欢你》的故事背景设在未来，人性的贪婪会到何等程度？故事框架富想象力，两片主题即使都是‘反诈骗’，构思也完全不同。”

《新明日报》记者从旁探听，李南星的反诈骗电影或走“侠盗”路线，“骗”富人“接济”贫民，若故事桥段未变，也是非一般反诈骗电影。

南星说反诈骗影片预计年底或明年初开镜，《骗骗喜欢你》则延后至2024年开拍，两者也不可能撞车。

《小贩之王》启用新中菲演员

孙立人向《新明日报》记者透露：“我必须先拍《小贩之王》。”

有关《小贩之王》，碍于电影市道难为，制作费缩减，原本180万制作费，如今预算介于100至150万之间。

《小》放眼区域性，参与演员除了本地艺人，也将有中国艺人，刚敲定的是菲律宾很火的偶像明星，他是现年23岁，身高185公分、身材健硕的陈锦顺（Kimson Tan）。陈锦顺是菲律宾华侨，说得一口流利华语，外形亮眼，主角目前仍在物色中。

《新明日报》记者问会否考虑用新传媒艺人？认为哪些新生代艺人具拍电影的潜能？

孙立人举例了《医生不是神》的《才华》冠军张哲通，以及凭《你的世界我们懂》人气很火的“郑天才”许瑞奇。

“不过他们也需要一个电影平台，才能跨区域与其他国家的艺人交流。”孙立人目前尚未与新传媒接触。

他将于星期五（12月2日）在菲律宾召开《小贩之王》电影记者会，正式与当地媒体见面。

《小》预计明年三四月间拍摄，年底或2024年春节档出击。