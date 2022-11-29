讲好“把他带回家”台词 徐彬演《古董惊魂》压力大

本地演员徐彬、张值豪和来自泰国的洪天逸（Mean Phiravich）星期一（11月28日）下午为新加坡与泰国合作的恐怖片《古董惊魂》（The Antique Shop）受访。

《古董惊魂》分为《生存》《半秒钟》和《生日快乐》三个章节，徐彬和张值豪为三个故事串场。冯伟衷是《半秒钟》的主角，这部片是他的遗作。

冯伟衷演艺生涯的终站

片末，徐彬在曼谷古董店里，看着冯伟衷在《半秒钟》里戴着的手镯，说了一句“我想把它（他）带回家”，让记者顿时想起冯伟衷三年多前在新西兰出事，由家人和午言媒体“大哥”许振荣把他带回家的情况。

徐彬说：“这句话是整部片最触动我的台词。到场才看到剧本，我看到那句话很有感触……这是伟衷最后一部出街的戏，派我到曼谷把戏拍完，肯定义不容辞。看到那句‘把他带回家’，我第一个想到的是大哥，大哥当时把伟衷带回家。这句话寄托了很多人的心声，我拍片当时压力很大，因为要把它说好。”

《半秒钟》原本要作为短片推出，冯伟衷拍了一部分后，到新西兰参与军训，却意外离世。徐彬说：“大哥想让大家看到这个作品，但内容太短，所以加入别的故事，形成三个故事。”

冯伟衷的遗作在他离世三年多后，终于将在本地公映。徐彬觉得是一个里程碑，“等同画下了句点，我陪着伟衷完成他演艺生涯的最后一站。”张值豪也说：“希望大家来看电影，因为这是伟衷的最后一个作品。”

徐彬挑战用英语演戏

片中的古董店并非搭建的，而是真实的古董店，氛围诡异。徐彬和张值豪说，拍摄时没发生灵异事件，但感觉背脊凉凉的。

徐彬曾被店里栩栩如生的男人雕塑吓到。张值豪则说：“我和徐彬一直待在一起，想上厕所的时候，还要问徐彬要不要陪我去……”

徐彬在《古董惊魂》挑战用英语演戏。他说：“还好对白不是太长，也不会太难，没有那种医学名词。就看观众对我的英语有什么的评价了。”

韩星裴珍映一入镜就入戏

张值豪和徐彬谈到跟前Wanna One成员、韩星裴珍映对戏时，透露裴珍映原本很紧张，但进入状况后很快入戏。张值豪说：“没拍戏的时候，他很可爱地坐着，一入镜就入戏，非常专业。”

两人所属的午言媒体早前上市，继续做大做强，未来计划跟泰国和韩国影视人有更多合作。徐彬说：“有机会演出泰国和韩国制作，在计划中，希望有更多跨地区的合作。”

《古董惊魂》28日举行电影首映礼，12月1日在本地公映。