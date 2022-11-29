31岁陈凯琳 为53岁郑嘉颖怀第三胎

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月29日 5:00 AM

郑嘉颖通过轻摸陈凯琳孕肚的视频，宣布喜讯。（互联网）
郑嘉颖通过轻摸陈凯琳孕肚的视频，宣布喜讯。（互联网）

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31岁港星陈凯琳与53岁老公郑嘉颖2018年结婚，接连生下二子，28日上载视频宣布家庭再添新成员，“提前感谢所有的祝福，我们急不及待地想见到宝宝！”

陈凯琳本月6日出席活动时腹部微隆似有孕味，她当时否认三度有喜，说自己只是最近肥了点，可能幸福肥。她在11月2日播出的明珠台节目“Love Matters with Grace”，曾和姜丽文一起跳海，估计这个节目是在10月拍摄，不确定她当时是否已知怀孕。

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