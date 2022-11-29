张哲通的伤感哭戏，观众陪掉泪
25日播出的《医生不是神》，张哲通在外公过世时帮他洁身之后的伤感哭戏，真的感动了我，我也跟着留下好些泪水。张哲通，继续努力，你一定行！ ——观众（XXX083）
谢天谢地，终于连重播的《幸福零距离》也落幕了。请不要再逼我们收看这些节目了，难道阿哥阿姐结婚都要大事炫耀？不是每个人都有兴趣看这种节目，请不要霸占黄金档，不如播出一些更有意义的节目吧。 ——观众（XXX801）
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张哲通的伤感哭戏，观众陪掉泪
25日播出的《医生不是神》，张哲通在外公过世时帮他洁身之后的伤感哭戏，真的感动了我，我也跟着留下好些泪水。张哲通，继续努力，你一定行！ ——观众（XXX083）
谢天谢地，终于连重播的《幸福零距离》也落幕了。请不要再逼我们收看这些节目了，难道阿哥阿姐结婚都要大事炫耀？不是每个人都有兴趣看这种节目，请不要霸占黄金档，不如播出一些更有意义的节目吧。 ——观众（XXX801）
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